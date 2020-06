Maltrato de padre a hijo: Menor es encontrado amarrado en comarca de Carazo

El hecho a causado repudio y enojo en la población de la comarca El Aguacate, Carazo Foto: TN8

Ante el llamado urgente de pobladores de la comarca El Aguacate, en la zona rural de Diriamba, un equipo de Crónica TN8 llegó hasta el lugar, tras conocer que un menor sufría supuesto maltrato por parte de su padre, quien llegó al extremo de atarlo de las manos para dejarlo amarrado a un árbol seco, en medio de unos cultivos de frijoles y maíz en el monte.

La víctima se encontraba amarrado y en llantos tras verse solo en la oscuridad de la noche de este pasado sábado, eran las nueve de la noche cuando vecinos y en cuenta su tío escuchó los gritos a lo largo de los sembradíos de frijoles, lo que hizo que se movilizará hacia el lugar.

#Nicaragua | Menor de edad recibe fuerte castigo por parte de sus padres en una comarca de #Carazo.



Vecinos que llegaron y grabaron la escena entristecedora indican que este hecho ha causado repudio a la población. pic.twitter.com/7HItGujcpa — TN8 Nicaragua (@canaltn8) June 28, 2020

Tomó su lámpara y con ayuda de otros pobladores llegó hasta el punto donde claramente observó al menor llorando y con sus dos manitas moradas, ya que los mecates le impedían la circulación de la sangre y al forzarlos para intentar soltarlos se socaban mucho más.

Lee también: Pasajera de motocicleta muere en accidente de tránsito en Chontales

En un video entregado por el tío del padre abusador de la victima, se observa como el infante está colgando sus manos amarradas de un mecate, que cuelga de lo alto del árbol, para que este no lo alcanzara y se soltara.

Aníbal José Díaz Espinoza de 38 años de edad, fue buscado por la policía esta mañana, quienes se presentaron a la casa de habitación de el menor, pero según expresaron sus familiares se encontraba trabajando, pues labora como guarda de seguridad.

El hecho a causado repudio y enojo en la población de la comarca El Aguacate, Carazo

Relato de la abuelita

Al consultar a la abuelita paterna del menor porque habían permitido que el hombre hiciera ese castigo tan fuerte a su hijo, nos expresó llorando que ella no sabía.

"Es que el niño es muy malcriado, desobediente, y ya no hayamos que hacer con el, se va a la calle y viene ya noche, yo no quiero que se lleven a mi hijo preso, él es el sustento de la casa y no es así como dicen las cosas", expresó la anciana en su defensa.

Fuertes investigaciones

La policía realizó el debido levantamiento de la escena, donde se dio el hecho; en el lugar se encontraban los pedazos de mecate que fueron cortados por los que llegaron en su auxilio.

El hecho a causado repudio y enojo en la población de la comarca El Aguacate, Carazo

El menor durmió esta pasada noche en casa del tío de su papá, quien lo desamarró cuando lo encontró en el monte, pero esta mañana su padre supuestamente aduje el señor llegó con violencia a sacarlo de la casa por lo que no pudieron hacer nada para evitar que se lo llevara, el padre del menor les dijo que nadie tenía que ver como corregía a su hijo y que mejor no se metieran.

El menor está en custodia de la policía y el caso es investigado a fondo, y de encontrarse culpable el padre del menor podría ser procesado por maltrato infantil; la madre del menor también fue llevada a la delegación para que rinda declaración ante el hecho.