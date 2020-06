"Me está montado la jugada", dice ladrón en barrio Georgino Andrade

Foto: Los sujetos fueron trasladados al Distrito IIV de la Policía/TN8.

Los habitantes del barrio Georgino Andrade, se alarmaron luego de que la Policía Nacional capturara a tres sujetos que minutos antes asaltaron y agredieron a un joven identificado como Gustavo Montiel.

Testigos de la localidad aseguran que los robos en el lugar se dan de manera constante y agradecen a la Policía Nacional, la aprehensión de estos delincuentes, ya que de esta manera tendrán un poco más de seguridad en sus viviendas.

"Aquí el Georgino Andrade a cada rato se pone se caliente. Según dicen que al muchacho le robaron su cartera, celular y hasta la cadena’’, comentó Antonio García, habitante de la localidad.

"Me robaron ochocientos cincuenta córdobas, más mi tarjeta de pago, me cortaron con un cuchillo, me mordieron y hasta me comenzaron a agarrar a pedradas", aseguró Montiel

Gustavo añade que ellos son "vagos" de la localidad y que se mantiene pidiendo dinero para su licor, pero cuando uno se niega a darles, comienzan a intimidar.

Los agentes policiales lograron dar con el paradero de los 3 delincuentes, quienes como inocentes después de perjudicar a Montiel se refugiaron en sus casas y se opusieron al arresto.

La detención

"Me están acusando de algo que yo no hice, solo por estar viendo me agarraron y me llevan detenido. Mi delito fue estar ahí viendo, pero este gato (haciendo referencia a Montiel) me está montado la jugada", dijo Moisés Montenegro.

Los pobladores afirman que ya han tenido problemas con este sujeto (Moisés Montenegro), ya que se dedica a causar terror robando a los habitantes con violencia y arma en mano.

A pesar de que se había logrado la captura de dos de los sujetos, un tercero intentó escapar por lo que la astucia de la Policía Nacional fue determinante para neutralizar al criminal, que al verse derrotado no opuso resistencia a la detención.

Finalmente los sujetos fueron trasladados al Distrito IIV de la estación Policial de Managua, junto con la víctima, quién pondrá la oficial denuncia ante las autoridades de la institución del orden público.