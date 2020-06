Delincuente es capturado por pobladores del reparto San Antonio, Managua

Foto: Captura delincuente que aparentemente pretendía robar dentro de una casa/TN8

En el Reparto San Antonio de Managua, se realizó la captura exitosa de un delincuente que aparentemente pretendía robar dentro de una casa, afortunadamente la dueña de la vivienda lo logró ver a tiempo y con ayuda de los vecinos lo amarraron de pies y manos mientras las autoridades correspondientes llegaban por él.

Pobladores de la localidad, acorralaron al individuo con machete, palos y con mecate en mano golpearon para que no escapara

"Él dice que no es de aquí, según dice está el barrio El Bóer, pero yo ya estoy cansada porque no es la primera vez que intenta meterse mi casa, la otra vez logró robarme mi computadora, ropa de mi hija y mía, que la verdad no sé para qué la quiere, pero es algo que ya no se aguanta, pero hoy sí se pasó de la raya al querer entrar a mi casa a través del techo afortunadamente lo pude ver a clan y bajarlo con éste machete que tengo aquí en la mano", comentó

Reiteradas ocasiones

“Ya era hora que lo capturarán, porque aquí de manera semanal se dan esos robos es una barbaridad, uno no puede andar con tranquilidad porque siempre tiene que andar con el miedo de que le puedan robar y hasta en su propia casa", añadió Alondra Hernández, una de las testigos del hecho.

Testigos aseguran que el sujeto no es de la zona, pero que ya en reiteradas ocasiones han tendido problemas con robos y que él es uno de los que frecuenta la localidad.

Al lugar se hizo presente la Policía Nacional para trasladar al delincuente, quienes reafirman su compromiso con la población de salvaguardar su seguridad y hacen del conocimiento de los ciudadanos, que se realizarán reforzamientos en la seguridad de los Parques, Barrios, paradas de buses, para así poder evitar que se sigan dando este tipo de incidente