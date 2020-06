Hombre con trastornos mentales se lanza a cauce del 14 de Septiembre

Foto: Salinas Mora fue trasladado al hospital Manolo Morales/TN8.

Las personas con problemas mentales pueden sufrir alucinaciones, delirios y trastornos graves. Posiblemente eso fue lo que sucedió con Don Félix Antonio Salinas Mora de 50 años, quien aparentemente después de quitarse la ropa, se lanzó al cauce del 14 de Septiembre, provocándose lesiones en diferentes partes del cuerpo y una herida de consideración en la cabeza.

"Se cayó, tiene problemas él. Acaba de salir de la casa, se nos salió", dijo su hijo, quien lleva su mismo nombre.

La Policía Nacional se presentó al lugar y fueron agentes los que solicitaron una ambulancia para la rápida atención del hombre.

"Él venía sobre el cauce y yo le puse mi camisa, no sabemos dónde se cayó honestamente. Nosotros lo subimos, el hijo de él y yo. El muchacho que anda ahí, venía temblando y venía caminando solito él sobre el cauce, lo miramos y mala (onda) por que él venía de frente desnudo. No miramos si lo botaron, no sabemos nada de eso", dijo Don Jorge Luis Flores.

"Va estable, pero con una herida de consideración en la cabeza, tiene golpes leves en las rodillas y la cabeza", señaló Winston Zamora, Cruzrojista.

Salinas Mora fue trasladado al hospital Manolo Morales, para descartar lesiones mayores.

Cómo ayudar a estas personas

La familia y los amigos desempeñan un papel fundamental a la hora de motivar a su familiar/amigo con problemas mentales, tanto a seguir con la medicación como a obtener los beneficios de un tratamiento a largo plazo.

Cómo prevenir

No hay una manera segura de prevenir la esquizofrenia; sin embargo, seguir el plan de tratamiento puede ayudar a prevenir las recaídas o el empeoramiento de los síntomas y para esto se necesita de la familia.

Hasta esta hora el hombre continúa recibiendo la debida atención.