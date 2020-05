Falla mecánica provoca que vehículo se incendie en Managua

Foto: Vehículo calcinado por falla eléctrica dentro del mismo / TN8

Un vehículo terminó completamente calcinado al presentar fallas en el sistema eléctrico. El siniestro sucedió este miércoles en la comarca San Isidro de Bolas, a las 6 de la mañana.

José Abraham Guerrero de 38 años, al ver que el auto en el que venía se comenzó a quemar, salió "despavorido" en busca de ayuda.

Vecinos aleñados a la comarca, en cuanto vieron que el auto empezó a arder en llamas, pusieron manos a la obra para tratar de apagar el incendio.

Buen susto

"Yo iba para mi trabajo cuando siento un olor como a quemado, pero no le puse mente y seguí conduciendo, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos agarró fuego el sistema eléctrico. Ya me había dado problemas anteriormente, lo di a revisar hace como tres días y andaba bien pero fue hasta hoy que agarró fuego. Yo siempre le estoy haciendo chequeos donde el mecánico, lo bueno fue que no me pasó nada, sólo fueron daños materiales y el susto que me llevé", comentó José Guerrero.

Al lugar se hicieron presentes miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos para ayudar a la no proliferación de este siniestro a los lugares aledaños y por supuesto para apagar el incendio, que provenía desde el vehículo.

Estando ya en el lugar los bomberos se pusieron a examinar el vehículo y determinaron que efectivamente fue una falla eléctrica por un mal contacto entre unos cables.

"Se le recomienda a la población siempre verificar y chequear sus autos antes de salir de casa, y ver que no esté haciendo mal contacto algún cable; revisar el agua, aceite y demás para que todo funcione bien y evitar este tipo de incidentes", fueron las recomendaciones que dio uno de los miembros de los bomberos.

Recuerde siempre respetar los límites de velocidad, señales de tránsito, usar el cinturón de seguridad y revisar el vehículo antes de salir de casa, todo esto para evitar una tragedia en las vías.