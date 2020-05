Hallan a hombre muerto a orillas de la carretera Sébaco-Matagalpa

Cada una de las posibles causas de la muerte están siendo investigas por la Policía Nacional / Fotografía: Leopoldo Hernández-TN8

La mañana de este jueves a orillas de la carretera Sébaco-Matagalpa por el kilómetro 114 fue encontrado sin vida un ciudadano hasta ese momento desconocido.

Personas que pasaban por el lugar vieron el cuerpo por lo que dieron parte a la Policía Nacional, institución de forma inmediata se hizo el presente al lugar para hacer las averiguaciones del caso.

En primer momento se pensó que su muerte podría ser por atropello en accidente de tránsito, pero después salieron otras hipótesis ya que presentaba un golpe en la parte de la frente, por lo que se presume que lo hayan golpeado con algún objeto contuso y lo fueron a dejar en ese lugar.

Cada una de las posibles causas de la muerte están siendo investigas por la Policía Nacional.

El fallecido no portaba ningún tipo de identificación por lo que se mantenía en calidad de desconocido. El médico forense Juroj Bartoz junto a su equipo llegó al lugar, trasladando el cuerpo al Instituto de Medicina Legal.

Identifican a víctima

El hombre fue identificado como Leonardo José López Montenegro / Leopoldo Hernández-TN8

Familiares se presentaron a Medicina Legal tras conocer la noticia a través de las redes sociales, reconociendo el cuerpo de la víctima. El hombre fue identificado como Leonardo José López Montenegro conocido como "El Chino", habitante del barrio Aquiles Bonucce de la ciudad de Matagalpa.

Según familiares no les extrañaba que no llegara por que le gustaba echarse sus tragos y de vez en cuando no llegaba.

Según testigos el día de ayer lo vieron cerca del lugar donde fue encontrado muerto. “Él estaba sentado contando unos riales, pero estaba tomado", aseguraron testigos a la Policía Nacional.

Esa versión coincide ya que al momento de hacerle la requisa en las bolsas de su pantalón tenía dinero. Las investigaciones continúan por parte de la institución encargada.