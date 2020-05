Motociclista resulta lesionado tras ser impactado en Jinotepe

Foto: La falta de cortesía fue lo que detonó este accidente/TN8

Los accidentes continúan a la orden del día en el municipio Jinotepe, al parecer no guardar distancia por parte del conductor de una motocicleta roja ocasionó que la joven de la motocicleta Discover color negro, fuese a impactar contra el poste que se ubica frente al negocio La Renta, ubicado de la terminal de buses El Calvario, una cuadra al Norte en la carretera Sur.

Foto: Nororoy fue asistido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense/TN8.

Según indicó la joven Esther Rojas, ella viajaba bien en su dirección de Norte a Sur. "Yo voy bien manejando mi motocicleta, puse mi pide via porque voy a doblar a derecha, cuando sentí el impacto que me llevó a parar hasta ese poste y pegar en la pared. Puse mis manos para no pegar mi cabeza en la pared, me golpeé fuerte pero por los nervios no quiero que me atiendan. La verdad estoy nerviosa y todavía él me insulta diciéndome bruta, torpe, culpándome cuando fue él que me pegó por detrás", expresó Rojas, con leves golpes en sus manos y demás partes de cuerpo.

Oniel Rafael Norory, es originario de Noquinohomo, quien andaba en horas de trabajo, y expresó que la joven no puso el pide via, por eso terminó impactando la motocicleta, provocando el accidente que terminó por dejarle la peor parte a Norory, quien quedó tendido sobre la carretera, con fuerte dolor en su pie izquierdo.

Nororoy fue asistido por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, llegaron hasta este punto para atender a ambos lesionados, indicando que el joven presentaba una posible fractura a nivel de la rótula izquierda, siendo trasladado hacia el hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Taxista irrespeta señal

Mientras agentes de tránsito atendían el accidente ocurrido en la carretera Sur frente a La Renta, personas daban aviso que en el barrio San Antonio en la esquina conocida como Garay, un motociclista había sido impactado por un taxista.

Noel francisco Garcia Gonzalez, conductor de la motocicleta viajaba de Norte a Sur en su preferencia cuando fue impactado por el taxi placa Cz 015, quien debía haber realizado un alto en esta intercepción, pero irrespetó la señal provocando el accidente.

La falta de cortesía, irrespeto a las señales y conducir a exceso de velocidad son unas de las tantas causas que provocan decenas de accidentes a diario a nivel nacional, llevándose la peor parte los conductores de motocicletas.