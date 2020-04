Recuperan cuerpo de joven ahogado en la laguna de Venecia, Masatepe

Foto: TN8

Aunque la semana santa fue invicto para el municipio de Masatepe, al no reportarse muertes por sumersión en las aguas de la laguna de Venecia, el panorama cambió la tarde de este domingo al registrarse la primera muerte por sumersión.

La víctima de sexo masculino fue identificado como Walter Junior Cruz Cerda, quien según los testigos llegó hasta al lugar al ride, a bordo de una camioneta, pero producto del estado de embriaguez se produjo su muerte en estas aguas que son peligrosas para quienes no saben nadar.

Sin conocer el cuerpo de quien recuperaría en estas aguas, se presentó don Luis Alemán, con una araña artesanal llevándose la sorpresa que se trataba de su nieto.

"El dijo que era yerno de Miguel Arias, así se llama mi yerno, yo no me daba cuenta que andaba haciendo, cuando no los pueden sacar, el cuerpo de bomberos o la Cruz Roja, llegan a solicitarme la araña", mencionó entre sollozos Alemán.

La alcaldía municipal de Masatepe, en coordinación con la comunidad organizada (pescadores), realizan la recuperación de cuerpos en estas aguas, ya que se vuelve difícil el acceso para los rescatistas y al caer las horas de la tarde el agua se torna oscura, por lo que han recurrido al uso de las arañas en estos casos que dejan luto y dolor a las familias.

"Siempre en estos sucesos hemos coordinado con la alcaldía municipal, la Policía Nacional, con arañas a partir de las 5 de la tarde, porque los buzos no pueden entrar, hacemos conciencia con los familiares que si la podemos utilizar, porque lo que familiares quieren es velar a su cuerpo, nosotros los comunitarios somos una brigada de primeros auxilios", dijo Nixon Alemán, miembro de la brigada comunitaria.

"En semana santa no tuvimos ninguna novedad, solo ahora se nos dio este suceso, venimos acá a ver el caso, lo encontramos a seis cuerpos de profundidad, esta laguna es una laguna craterica volcánica, como la laguna de Apoyo, el que no conoce el terreno corre riesgo, sobre todo en estado de embriaguez", comentó Alemán.

La Policía Nacional, junto con la médico forense, doctora Mercedes Alemán, dictaminó que la causa de la muerte de Cruz fue asfixia mecánica por sumersión, cabe destacar que la familia doliente recibió el apoyo del gobierno municipal de Masatepe, quienes les brindaron el apoyo del traslado del cuerpo del occiso hasta su hogar, en la comarca La Sabanita, además de entregarles un ataúd para que puedan realizar las honras fúnebres.

El llamado es a la ciudadanía que visitan aguas, ríos, mares o lagunas, a tomar mayor precaución, sobre todo cuando se encuentran bajo efectos del alcohol, ya que ésta es una de las principales causas de muertes.