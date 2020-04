Ocho muertos por accidente de tránsito se registran en Estelí

Foto: TN8

En el departamento Estelí hasta el mes de abril del 2020 se registran 8 personas fallecidas y varios lesionados por accidentes viales. Un joven de 19 años se suma a esta estadística. La causa fue conducir en estado de ebriedad.

Las muertes en Nicaragua por accidentes de tránsito en el 2019 según estadísticas fueron 800 personas. Las causas son las mismas, invasión de carril, estado de embriaguez, giros indebidos, imprudencia peatonal y exceso de velocidad.

En el 2020 desde el mes de enero hasta abril en el departamento Estelí, Arlen Arsenio Cruz Espinoza de 19 años de edad, habitaba en el municipio de Condega y es la víctima número 8, quien perdió la vida al impactar su motocicleta en un poste de tendido eléctrico.

Ingesta de licor

“Mi hijo me dio ride y me dejó en la comunidad Sabana Grande y lo último que le dije fue que no tomara licor porque a él le gustaba tomar. Venia abordo con otro chavalo, lo que me dijeron fue que “perdió el control de la moto y se estrelló en un poste y murió .Yo no lo creía hasta que llegue al lugar y lo ví”, expresó Petronila del Carmen Espinoza Jarquín, madre del fallecido.

El joven se dirigía a su vivienda, y había ingerido bebidas alcohólicas cuando circulaba por la comunidad Santa Rosa, y perdió el control del medio de transporte, ocurriendo el hecho.

Espinoza Jarquín, también dijo que como madre es muy difícil saber que a un hijo ya no lo volverás a ver con vida, y que ahora lo va recordar como esa persona humilde cariñoso y trabajador. "Era tan joven y todos sus sueños terminaron de una forma trágica”.