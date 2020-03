Pasajera de motocicleta resulta seriamente lesionada en accidente

Foto: TN8

Con múltiples heridas en el rostro y golpes en diversas partes del cuerpo resultó la joven Ayda Carolina Ruiz Baltodano, de 28 años de edad, quien viajaba de pasajera en una motocicleta conducida por su hermano Wilmer Ruiz Baltodano, de 30 años, quien resultó ileso.

Los motociclistas fueron impactados por detrás por una camioneta en el sector de la rotonda universitaria, una cuadra al norte, Managua.

Lee también: Hombre se ahoga al ingresar en piscina de centro recreativo en Masaya

Ambos circulaban de norte a sur y supuestamente el conductor de la camioneta Yasser González, de 34 años de edad, no guardo la distancia provocando el percance vial.

"Venimos en la misma dirección de norte a sur, puse mis luces para girar pero el de la camioneta venía rápido y no guardó la distancia y me pegó por atrás. Mi hermana es la que va bien lesionada, a mi no me pasó nada, más que el susto", contó Ruiz.

El conductor se limitó a no dar su versión y la pasajera adujo que ella no vio nada, solo escuchó el golpe y que los motociclistas salieron catapultados.

La mujer después de ser asistida y estabilizada por miembros de la central de ambulancia del Ministerio de Salud fue trasladada al hospital Manolo Morales.

El motociclista quedó en el lugar a la espera de los agentes de tránsito, quienes determinarán la responsabilidad en el accidente.

La motocicleta era una AKT, color negra, placa M 168-099 y la camioneta una Mitsubishi, color verde, placas M 248-052.