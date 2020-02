Hijo intenta matar a estocadas a su madre en un barrio de Granada

Foto: TN8

La noche de este domingo 23 de febrero se registró un hecho lamentable en el barrio Villa Solidaridad, de la ciudad de Granada, en el que nuevamente se registra un caso en el que un hijo atenta contra la vida de su madre.

Como Maynor Josué Ruiz de 19 años fue identificado el joven quien bajo los efectos del alcohol y de sustancias alucinógenas se abalanzó en contra de su madre, con el fin de provocarle varias estocadas con los picos de una botella quebrada.

“Él viene bien bolo, yo ya no aguanto, se cortó él solo con una navaja, me dijo que se quería degollar o que se iba a ahorcar y la verdad yo ya no lo quiero tener, porque es bueno para andar fumando droga y bebiendo guaro y la verdad yo ya no puedo más”, dijo Doña Cecilia del Carmen López, madre del hijo agresor.

Maynor bajo los efectos del licor y de drogas, sin mediar palabra quebró una botella e intentó provocarle las estocadas a su progenitora, pero fue gracias al rápido actuar de Don Jorge Pascuas Canales, identificado como padrastro del señalado, que el hecho no pasó a tragedia.

“Yo cuando vi que quebró las botellas y que le quiso dar a la madre yo me metí y lo planeé con un machete; le di varias veces, pero con un lado del machete. Yo tengo meses de decirle a la mamá que este chavalo tiene problemas. Yo vendo raspados y hasta mis botellas me quebró y con eso le quería dar a la mamá”, dijo el padrastro del victimario.

Un caso que se repite

Según vecinos del sector este hecho no es el primero que se registra en la familia señalada; el joven Maynor Ruiz ya en repetidas ocasiones ha intentado agredir a su madre, pero esta vez gracias a la intervención del padrastro el suceso no terminó en una fatalidad.

Al lugar se hicieron presentes agentes del orden público de la Policía Nacional, quienes trasladaron al déspota hijo a la delegación policial, mientras su madre se movilizó a bordo de la patrulla para interponer formal denuncia.

El hecho se registró de la casa comunal de Villa Solidaridad, 1 cuadra al Lago.