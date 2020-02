Vehículo se prende en llamas en una gasolinera de Estelí

Foto: TN8

Elvin Galeano no acostumbraba mucho a usar su vehículo, pero decidió sacarlo del garaje de su vivienda, para rellenar el tanque de combustible, pero cuando se encontraba en la gasolinera de la salida norte en la ciudad de Estelí, los trabajadores del lugar se alarmaron porque en la parte del motor salía humo.

"Cuando estaba en la gasolinera me dijeron que mi carro estaba en llamas, me bajé y ellos me ayudaron para sacarlo de ahí. No sé qué pasó. Hace poco lo compré. Era raro que lo usara y quería dar una vuelta solo para que me pasara esto. Lo bueno es que no me pasó nada, ni afectó a las demás personas", expresó Galeano, propietario del vehículo.

En cuestión de segundos toda la parte delantera del carro estaba en llamas rápidamente lo sacaron del área dejándolo a un lado de la Carretera Panamericana para evitar un incendio de consecuencias incalculables.

"Yo agradezco en lo personal a las personas que sacaron el vehículo de la gasolinera porque se hubiera convertido esta situación en una tragedia. Después llegaron los bomberos y ya nos sentimos más tranquilos, pero hay que tener más cuidado", recalcó Víctor Matute, testigo.

Los conductores deben de realizar sus chequeos a sus carros más seguido para que se den cuenta si hay un problema y estar atentos en la parte del motor para que no ocurra esto", concluyó.

Los operarios de la gasolinera utilizaron extintores para controlar el fuego mientras llegaban los Bomberos Unificados, quienes se hicieron cargo de la situación.

El propietario tenía 6 meses de haber comprado el vehículo en un precio de 2 mil dólares, y se presume que un corto circuito fue la causa para que se originara el incendio.