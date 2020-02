Joven lesionado en Estelí por hacer carreras a bordo de motocicleta

Foto: TN8

Realizar carreras en motocicletas y la adrenalina es una mala combinación, eso le pudo haber pasado a un adolescente para que quedara inconsciente y con lesiones de gravedad en su rostro tras un accidente en Estelí.

Juan Francisco Trujillo Pineda, de 15 años de edad, supuestamente este martes circulaba a exceso de velocidad de sur a norte, pero antes que llegara al lugar donde ocurrió el accidente, habría aventajado a otros vehículos y hasta una patrulla de la Policía Nacional, impactando de forma violenta con otra motocicleta en la que se desplazaba de norte a sur Julio César López de 43 años.

“El chavalo aventajado, primeramente casi impactó en un camión, al parecer lo que escuché que con otros amigos de él andan en competencia en las motos y para mala suerte del señor cuando iban a girar hacia el este lo colisionaron. Fue fuerte, van graves, todo por no ser responsable", dijo Eliú Urrutia, testigo.

El percance ocurrió por las cercanías de la gasolinera Shell Esquipulas, sobre la Carretera Panamericana; se presume que ninguno portaba el casco de protección.

“De la forma que ocurrió este accidente de tránsito era para que perdieran la vida más de alguno, pero gracias a Dios no fue así, siempre se le hace el llamado a los motociclistas que tengan cuidado, pero no, al parecer no les importa”, recalcó Santos Báez, testigo.

Atención a los lesionados

Ambos fueron trasladados al Hospital Escuela San Juan de Dios, pero quien llevó la peor parte fue el joven y su estado de salud es reservado. Serán los médicos quienes le brinden una atención especializada para su recuperación.

Trujillo Pineda es habitante del barrio Óscar Turcios, el que presentó un trauma craneoencefálico moderado y Julio César López del barrio Santo Domingo, con politraumatismo leve.