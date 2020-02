Incendio amenazó con reducir a cenizas un tramo en el Oriental

Foto: TN8

El rápido actuar de Bomberos Unificados y la Policía Nacional, en conjunto con comerciantes del Mercado Oriental, fue efectivo para controlar rápidamente un incendio que se registró en un tramo de especies, donde se comercializan productos como manzanilla, canelas y envases de plástico, el trabajo inmediato logró que el siniestro no se propagara a otros tramos ubicados de la iglesia El Calvario 2 cuadras al sur.

Lee también: Dictan pena máxima para parricida en Waslala

Los constantes ejercicios de preparación ante desastres que realizan las autoridades, en conjunto con los comerciantes, resultaron positivos al poner en práctica lo aprendido para controlar esta situación de riesgo que amenazaba a los tramos aledaños donde se origino el incendio.

#ULTIMAHORA | Bomberos trabajan para extinguir por completo las llamas de un incendio, en uno de los tramos del populoso Mercado Oriental.



En el tramo se almacenaban productos naturales como canela, manzanilla, entre otros.



Más detalles en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/qiTB7aKC7a — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 5, 2020

"Nosotros somos conocidos, así que cuando vimos que estaba saliendo humo del tramo nos venimos rápidamente, llamamos a las autoridades y comenzamos a echar agua, gracias a Dios los Bomberos vinieron rápido para controlar este incendio, porque esta es una zona donde se venden especies y en este tramo hay mucho cartón y plástico, entonces teníamos miedo por los demás tramos, pues no pasó a más", comentó un comerciante.

#ULTIMAHORA | Gracias al rápido actuar de la Dirección General de Bomberos las llamas del tramo que estaba incendiado en el Mercado Oriental han sido controladas.



Más información por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/qHJrU1eDfJ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 5, 2020

La dueña del tramo llegó al lugar muy nerviosa para ver lo que había sucedido y comentó que la perdida es bastante grande, pero que afortunadamente se pudo controlar a tiempo, antes de que su lugar de trabajo fuera reducido a cenizas, "nosotros no dejamos nada encendido, por eso me asustó cuando me llamaron para decirme que se estaba quemando mi tramo, así que creemos pudo haber sido un corto circuito, pero pues vamos a esperar a ver que nos dicen los Bomberos".

Agentes policiales por su parte llegaron al lugar para resguardar la zona y evitar que amigos de lo ajeno se aprovecharan de la situación e hicieran de las suyas.

#ULTIMAHORA | La propietaria del tramo, Fátima del Socorro Flores Acevedo, detalló que en su tramo se comercializaban especies como canela, manzanilla, entre otras, de igual forma envases plásticos.



Más detalles en breve por https://t.co/F3i3VstoYl pic.twitter.com/M0bxA2rsQV — TN8 Nicaragua (@canaltn8) February 5, 2020

Las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes de este incendio para determinar las causas exactas que originaron este siniestro, donde no hubo perdidas humanas.