Dictan pena máxima para parricida en Waslala

Este martes en la sala única penal de audiencia del complejo judicial de Matagalpa, se dio a conocer la sentencia en contra de Denis Flores Gómez acusado por el delito de parricidio en contra de su propia madre Martha Gómez Martínez, hecho ocurrido en el municipio Waslala el pasado lunes 27 de enero del año en curso.

Días después del hecho fue llevado a los juzgados donde el acusado aceptó haberle quitado la vida a su progenitora, por solo el hecho de que ella lo regañó, con la esperanza de recibir el beneficio de la reducción de pena.

La juez, Doctora Maribel Parrilla al momento de leer la sentencia expresó: “queda más que claro que el imputado además de aceptar los hechos, se demuestra la superioridad del victimario sobre la víctima ya que ella es una Señora de 50 años, por tal razón existe alevosía en este crimen, por lo tanto esta judicial le da una condena de 30 años de prisión, se mantiene la prisión preventiva y su condena vence hasta el 2050” leyó la judicial.

Matar más personas

Mientras se daba lectura a la sentencia Flores Gómez, demostró una actitud desinteresada demostrando que no le preocupaba lo que la judicial le estaba comunicando, al ser abordado por los medios aseguró “no estoy arrepentido, porque voy a estarlo, ya lo hice y ahora tengo que cumplir lo que me están diciendo, con lo que dije en días anteriores que quería matar a otras personas si pudiera lo haría, ellos me trataron muy mal, a mi novia también porque me dejó, a mis cuatro tíos si los logró a ver soy capaz de hacerlo”, expresó minutos antes de firmar la sentencia.

En todo momento de su proceso judicial estuvo acompañado de su abogado defensor y una fuerte seguridad, esto para evitar que este en un momento de descontrol pudiera hacerle daños a los que estaban dentro de sala.