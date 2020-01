Pescadores que habían desaparecido en Carazo regresan sanos y salvos

TN8

La noche de este pasado viernes a eso de las ocho de la noche, familiares y amigos de los tres pescadores desaparecidos en altamar pudieron terminar con la agonía que les atormentaba desde el pasado miércoles.

Los pescadores zaparon hacia al mar para realizar sus labores, pese a la advertencia de la Naval de no ingresar por los fuertes vientos y el mal tiempo.

El capitan José Álvarado, de 55 años, junto a dos marineros identificados como Armando Adolfo Artola Alemán, de 25 años y Miguel Ángel Jarquín Palacios, de 45 años, abordo de la lancha de nombre Ezequiel I habían desaparecido en las aguas de Casares.

Te recomendamos: Motociclista gravemente herido al estrellarse contra señal de transito

Manuel de Jesús Serrato, dueño de la lancha, había reportado junto a familiares de los pescadores la desaparición, que ya sumaba más de 30 horas de no tocar tierra.

María Teresa García Pérez, familiar de uno de los marinos, expresó que se encontraban angustiados, pues los antes mencionados tenían que haber regresado este pasado jueves pero no fue así.

"Nos acercamos a las autoridades para pedir ayuda, puesto que ya sumaban más de 30 horas de no aparecer. Nuestro temor era que algo malo les pasara. Ya nos queda de experiencia lo que pasó con la otra embarcación, donde un pescador murió y su cuerpo nunca apareció", contó doña Teresa.

"Aquí hay hijos, hermanos, esposa y madre que les espera. Agradecemos el apoyo de la Alcaldía porque si ellos, no daban señales de vida. Hoy as lanchas ingresarían mañana pero ya no fue necesario porque gracias a Dios salieron bien ", indicó García.

Las autoridades municipales en conjunto con la Naval junto a la Policía se encontraban listos para iniciar la búsqueda de los tres pescadores, situación que ya no fue necesario puesto que los pescadores salieron vivos e ilesos.