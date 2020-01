Motociclista se estrella en vehículo y resulta con lesiones de gravedad

Foto: TN8

Para algunas personas que pasaron por el lugar y presenciaron ese instante, cuando un motociclista se estrelló de forma violenta en una camioneta, de la forma que ocurrió el accidente de tránsito los dejó sorprendidos, porque el medio de transporte quedó completamente inservible.

El conductor del vehículo identificado como Oscar González, circulaba de norte a sur y el joven de sur a norte, exactamente por el puente de hierro de la ciudad Estelí, supuestamente conducía a exceso de velocidad y realizado maniobras para aventajar a otros automotores, las lesiones que presenta el motociclista son de gravedad.

Te puede interesar: Recuperan cuerpo de joven que perdió la vida por sumersión en Granada

“Yo circulaba normal en mi vía cuando me percato solo fue el impacto, eso fue en cuestión de segundos el chávalo que venía en la moto iba a exceso de velocidad, yo no pude hacer nada me estacione rápido y escuchaba los gritos del joven, es una lastima porque nadie quiere hacerle daño a otra persona, además él no portaba el casco de protección. No sé porque los motociclistas nunca ponen en práctica las recomendaciones que brinda la policía de manejar con precaución”, dijo González, conductor de la camioneta.

Traslado

Enyus Yamil Salgado Rivas de 21 años de edad originario de la comunidad Pueblo Viejo, Matagalpa, fue traslado a un centro hospitalario por miembros de la Cruz Roja para recibir atención médica por los galenos de turno.



“Se nos informó de un accidente entre una motocicleta y una camioneta, quien resultó con graves lesiones fue el joven que venía a bordo de la moto, este presentó fracturas en ambas piernas y hacemos el llamado a los conductores que tengan precaución, que recuerden que sus vidas están de por medio”, expresó Flavio Meza, cruzrojista.

Serán los agentes de tránsito de la Policía Nacional quienes investiguen y determinen como realmente ocurrió este percance, porque algunos testigos expresaron fuera de cámara que el conductor alteró los hechos moviendo la camioneta.