Recauda 84 mil dólares y los dona a vendedor de tamales de 94 años (VIDEO)

Los adultos mayores han sido uno de los sectores de la población que más dificultades han vivido durante este 2020, sobre todo si no cuentan con el apoyo de su familia para salir adelante, pues se han visto en la necesidad de encontrar alguna forma de sobrellevar su situación económica durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Un ejemplo de ello es Joel Villa, de 94 años de edad, quien radica en Santa Ana, California, y se ha visto obligado a vender tamales para poder cubrir sus gastos.

No ha sido nada sencillo para él

No es ninguna mentira que a los adultos mayores se les deja de contratar en muchos lugares debido a que ya no son tan productivos como antes, sumado al hecho de que ahora mismo por la contingencia sanitaria del Covid-19 ellos pertenecen a un sector de riesgo, por lo que se ha tratado de protegerlos.

Pero para Joel el quedarse en casa no ha sido una opción, y se vio en la necesidad de ofrecerse con una mujer que vive cerca de su casa para vender los tamales que ella prepara y, así, al final del día tener algo de dinero.

Alguien se ha preocupado por su bienestar

Uno de los días en que don Joel se encontraba vendiendo tamales, Kenia Barragan, una joven de apenas 28 años, se acercó a él y sin dudarlo le entregó 50 dólares que tenía en efectivo y le pidió que no le diera nada a cambio; en su lugar fue a comprar una torta para él y al regresar comenzaron a platicar.

"Empecé a hablar con él, y él me dijo que porque es viejo nadie lo contratará. Se llama Joel, tiene 94 años y usa una silla de ruedas para moverse. No tiene dinero para pagar un teléfono y mucho menos sus medicamentos. Descubrí todo esto solo tomándome unos minutos de mi día para reconocer a un extraño. Le di mi número de teléfono y le dije que me llamara cuando necesitara algo… Esto me rompe el corazón", escribió Kenia Barragan.

Una acción desinteresada le cambió la vida

Kenia tomó algunas fotos de Joel además de un video, los cuales subió a su perfil de Instagram y creyó que sería posible juntar algo de dinero para él y así apoyarlo de cierta forma, pero jamás pensó que compartir esa pequeña historia pudiera cambiarle la vida a alguien.

Y es que decenas de personas compartieron y comentaron la publicación haciéndola viral, de forma que en muy poco tiempo ella se puso en contacto con todas las personas y sin esperarlo juntaron más de 80 mil dólares para Don Joel.

Ahora podrá disfrutar de su vejez

Kenia le compró una silla de ruedas nueva y un par de zapatos, los cuales él aceptó con mucho gusto y lágrimas en los ojos, pues claramente no se esperaba algo así.

Pero eso era solo el primer obsequio, pues cuando ella le hizo entrega del dinero que se había recolectado, don Joel no podía mostrarse más agradecido y conmovido por lo que le estaba pasando.

"Esto me ha cambiado la vida y se lo agradezco mucho", expresó Don Joel Villa.

Joel ahora puede descansar y quedarse en casa, además de que cuidará de su salud y se despreocupará de muchas cosas. Esta chica es el vivo ejemplo de la empatía y generosidad.