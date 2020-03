Abre tu corazón para ayudar a la pequeña Brittany, quien padece de lupus

Foto: TN8

En Nicaragua, aunque no existe una estadística oficial se estima que cinco personas son diagnosticadas diariamente de lupus, tal es el caso de la niña Britanny Stephanie Villalta Moreno, quien fue diagnosticada a los 17 meses con esta cruel y costosa enfermedad que la obliga a estar bajo observación en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”.

"Es muy cara y yo no tengo las condiciones, yo le pido a la población que nos ayude, que puedan tocarse su corazón en apoyarnos, yo no pido cantidad sino un pequeño aporte, para poder comprar medicina para mi muchachita”, dijo Tania Moreno, madre de la pequeña quien está consciente que esta enfermedad no tiene cura, solo se controla.

Lee también: Tres muertos en accidentes de tránsito en Carazo, Managua y Madriz

Luto en la familia

Hace tan solo 40 días, la hermana mayor de Brittany, falleció por este mismo mal, ahora su madre quien también acaba de ser diagnosticada con lupus, desesperada busca ayuda para tratar a su hija, quien requiere mensualmente de un medicamento que cuesta 26 mil córdobas.

“Fue un impacto terrible para mí, era mi hija, era mi apoyo, ahora solo me queda la chiquita y me da miedo que ocurra lo mismo con la chiquita, me da mucho miedo que mi hija vaya a pasar por lo mismo que pasó mi hija grande, incluso la niña ella misma tiene miedo ella me dice '¿me voy a morir igual que mi hermana mama?', que mi hija me diga 'mañana me voy a morir', eso es doloroso para mí“, dijo la desconsolada madre quien confesó que en ocasiones sale del cuarto donde está ingresada su hija a llorar y pedirle a Dios mucha fortaleza.

Doña Tania es madre soltera, no cuenta con un trabajo, ya que se dedica a tiempo completo a cuidar a su pequeña, actualmente renta un cuarto. ”Son hospitalizaciones largas las que yo he tenida con mi hija, incluso mi niña necesita pamper, es muy duro para mí y solo Dios sabe todo lo que yo siento, todos mis temores, mis miedos, trato de mantenerme firme por ella por que soy el pilar de ella y si ella me mira a mí asi se pondrá mal”, concluyó la madre.

Si desea ayudar a esta humilde mujer llame al número 8685-5750. Afortunadamente no todos los seres humanos son iguales, y siempre hay alguien dispuesto a ayudar voluntariamente.

El lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Esto puede dañar muchas partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, piel, riñones, corazón, pulmones, vasos sanguíneos y el cerebro.