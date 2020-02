Ministerio de la Familia entrega avituallamiento al niño Kendry

TN8

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del comandante Daniel Ortega mantiene acompañamiento al niño Kendry Escobar de Acoyapa, Chontales, por medio del Ministerio de la Familia y otras instituciones.

El Presidente le hizo llegar un paquete de uso personal y una cama por el Ministerio de la Familia, asimismo, el Ministerio de Salud le da siguimiento a la recuperacion de las lesiones sufridas y recibe atención psicológica.

"Como parte de nuestro buen Gobierno, le hacemos una entrega de avituallamiento al niño Kendry. Le trajimos una camita y cosas personales para el niño y como Ministerio de la Familia estamos dando un acompañamiento permanente, le estamos dando atención psicológica en conjunto con las instituciones del buen gobierno, el MINSA, Juventud Sandinista, Secretario Político municipal, nuestra Delegada Municipal y un equipo para brindar la atención necesaria al menor", expresó Fatima Salazar, delegada del Ministerio de la Familia en Chontales.

"Excelente, estoy muy agradecida porque desde el principio no me han dejado sola, siempre he tenido el acompañamiento, he recibido apoyo y agradecida con el Presidente y la Vicepresidenta y a todas las personas que nos han ayudado", manifestó Kenia Escobar, madre del menor.

"Nosotros diarios le hacemos la visita a Kendry y a su familia, viendo su estado emocional, pero también revisando todo lo que tiene que ver con su salud, dándole seguimiento, su movimiento psicomotora ha avanzado mucho, no lo hemos descuidado ninguna solo momento", dijo la Dra. Daymi Rivas, Delegada Centro de salud de Acoyapa.