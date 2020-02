OMS pide al mundo que se prepare para una “pandemia” por el COVID-19

🗓24 Feb 2020 ⏲19:00 GMT+2

⬇Cumulative no of confirmed #Covid19 cases in @WHOEMRO Region



🇦🇫Afghanistan:1

🇧🇭Bahrain: 1

🇪🇬Egypt: 1

🇮🇷IR Iran: 61 incl. 12 deaths

🇮🇶Iraq: 1

🇰🇼Kuwait: 3

🇱🇧Lebanon:1

🇴🇲Oman: 2

🇦🇪UAE: 13 pic.twitter.com/AvnkP0pLjo