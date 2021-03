Mensaje de Nicaragua ante la tragedia en la Ciudad de Obur en Egipto

Incendio en fábrica textil deja al menos 20 muertos en Egipto. Foto: Cortesía

Mensaje del Presidente-Comandante Daniel, y Compañera Rosario Murillo, a Su Excelencia, Presidente de la República Árabe de Egipto, Hermano Abdelfatah Al-Sisi, ante la tragedia que ha enlutado a Familias de la Ciudad de Obur.

Managua, 11 de Marzo, 2021

Su Excelencia

Presidente de la República Árabe de Egipto

Hermano Abdelfatah Al-Sisi

Sus Manos

Excelencia y Hermano Presidente :

Nuestras Condolencias más sinceras y sentidas, ante la tragedia que ha enlutado a Familias de Obur.

Cuente Usted, los Familiares y Amigos de los fallecidos y heridos, con nuestras Oraciones y profunda Solidaridad.

Firmas

Daniel Ortega Rosario Murillo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSIÓN EN INGLÉS

Managua, 11 March 2021

Excellency

President of the Arab Republic of Egypt

Brother Abdelfatah Al-Sisi

Cairo

Excellency and Brother President:

Our most sincere and heartfelt condolences, in the face of the tragedy that has befallen the Families of Obur.

Our prayers and profound solidarity are with You, the Families and Friends of the injured and the deceased.

Daniel Ortega Rosario Murillo