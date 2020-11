Nicaragua visita al Embajador de Colombia ante La Santa Sede

Foto: Cortesía

Los Embajadores de Colombia, Señor Jorge Mario Eastman Robledo, y de Nicaragua, Compañero Francisco Javier Bautista Lara, sostuvieron una cordial conversación sobre historia, literatura y religiosidad de los Pueblos que representan, identificaron los profundos lazos que unen a Latinoamérica e intercambiaron anécdotas personales en el camino recorrido.

Bautista recordó el nombramiento que recibió Darío y que le permitió ir a Argentina, su segunda patria, plataforma principal para su movimiento literario, como Cónsul de Colombia en Buenos Aire, fue gracias al expresidente colombiano Rafael Núñez a quien el joven nicaragüense visitó en su retiro en Cartagena. Escribió en La Estrella de Panamá (diciembre, 1892): “Poeta, político… no entiendo eso; o más bien, no lo quiero entender… Huélgome hablar únicamente del Núñez del libro, porque si algo no le niegan ni sus más tremendos enemigos, es su vasto talento. Mas es, ante todo y, sobre todo, el doctor Núñez, poeta, filósofo, analizador y comprensivo…”. Desde Panamá, antes Dpto. de Colombia, el autor de Oda al Libertador Bolívar (1883), publicó (abril, 1893), antes de partir al oportuno destino, A una bogotana: “Él dice que los lindos ojos de una mujer valen por todos los astros, y los lindos labios por todas las rosas…”.

Cien años de Soledad

Los embajadores conversaron sobre Gabriel García Márquez, en particular de Cien años de Soledad, la gran novela latinoamericana, El amor en los tiempos del cólera, que podríamos decir ahora “el amor en los tiempos del Covid”, y El general en su laberinto, que refiere la vida, gesta y soledad del Libertador, cuyos ideales superaron su tiempo. Mencionaron el pensamiento unionista de Francisco Morazán, tan vigente en el próximo bicentenario de la Independencia que Centroamérica.

Compartieron las aspiraciones de paz, seguridad, convivencia y fraternidad de nuestros pueblos, la esperanza de superar las circunstancias actuales y contribuir en la construcción de un mundo más solidario conforme el mensaje apostólico del Papa Francisco.

Roma, miércoles 4 de noviembre de 2020.