Embajada de la India en Panamá celebró el 150 aniversario de Mahatma Gandhi

Foto: Mahatma Gandhi / Cortesía

La embajada de la India en Panamá concurrente en Costa Rica y Nicaragua, realizó de manera virtual la gran final de la celebración del 150 Aniversario del Nacimiento de Mahatma Gandhi, conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos.

“Como parte de esta celebración a lo largo de los últimos dos años, con el apoyo de los gobiernos locales así como de la comunidad india, esta embajada ha realizado varias actividades en los tres países con acreditación, entre ellas publicaciones de artículos en los principales periódicos de Panamá realizadas por destacados escritores y diplomáticos sobre la vida y enseñanza de Mahatma. Además, actividades culturales con la participación de la comunidad India en Panamá y Costa Rica”, expresó el Señor Upendra Singh Rawat, embajador de la India.

No Violencia

En el 2007 las Naciones Unidas el 2 de octubre declaró el Día Internacional de la No Violencia, fecha del nacimiento de Mahatma Gandhi.

“Como una ocasión especial para defender las estrategias de la no violencia, que incluyó a través de la educación y la conciencia pública, lo que reafirma la importancia universal del principio de no violencia para asegurar una cultura de paz, no violencia, tolerancia y comprensión en el mundo”, manifestó el embajador de la India.

Foto: Señor Upendra Singh Rawat, embajador de la India.

En esta ceremonia la Dr. S Radhakrishna indicó Mahatma Gandhi ilumina a todos de adentro hacia fuera, cuya fe y compromiso pueden ser modelo a seguir para todas las edades y en todo momento.

“El humanismo de los principales líderes del mundo está profundamente reflejado en las enseñanzas de Gandhi. La nueva generación está ansiosa por entender más sobre el hombre más grande del siglo pasado que tuvo un impacto tan grande en la humanidad e inspiró a muchos líderes mundiales como; el reverendo Dr. Martin Luther King Jr, Nelson Mandela, Padre Desmos Tutu, padre Coons, Santa Teresa, Khan Abdul Gafar, César Chávez, entre otros”, añadió.

El 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un fanático ultra-derechista hindú relacionado con el gobierno, que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. De esta manera, por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi moriría asesinado a la edad de 78 años.