Nicaragua participa en la Expo Taiwán 2020

La Embajada de Nicaragua en Taiwán en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, participó en el lanzamiento de la “Exposición Virtual Taiwán 2020”, organizada por el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA), celebrado el día Miércoles 30 de Septiembre en el Centro Internacional de Convenciones de Taipéi.

Esta exposición virtual se enmarca en la continuidad de la celebración de la “Expo Taiwán” que se lleva a cabo anualmente en Managua, Nicaragua, alcanzando su décimo octava edición el año pasado, en donde participan en promedio de 15 a 20 empresas taiwanesas.

La exposición inicio con las palabras del Señor Isaac C. Chiu, Subdirector del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, quien expreso que “el intercambio comercial de ambos Países es evidente y el crecimiento exponencial de casi cuatro veces la cantidad inicial desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 2006, ha beneficiado a ambos Países por lo que se espera continuar ampliando esta vía de cooperación”

Seguidamente, el Señor Simón Wang, Vicepresidente Ejecutivo de TAITRA instó a los dueños de negocio taiwaneses a estrechar sus lazos con Nicaragua, recalcando que hay un sin número de oportunidades poco exploradas, y que ahora tienen a la disponibilidad plataformas virtuales como la Expo Taiwán 2020 en la que pueden ofertar sus productos.

Por parte de Nicaragua, la Compañera Mirna Rivera, brindó palabras de agradecimiento en nombre del Pueblo y Gobierno de Nicaragua por esta significativa oportunidad de continuar profundizando la cooperación Económica, Comercial y de Inversión Industrial entre Taiwán y Nicaragua, ahondando en la importancia de adaptarnos a la nueva normalidad utilizando las plataformas en Línea.

Valor agregado a los productos

Al finalizar se transmitió también un mensaje pregrabado del Compañero Orlando Solórzano, Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) donde expresó que Taiwán y Nicaragua tienen excelentes cualidades de complementariedad y espera que los productos taiwaneses ayuden a las industrias nicaragüenses a agregar valor a sus productos para amplificar la diversidad de la oferta comercial.

Se destacó de igual manera que desde la firma del Tratado de Libre comercio, Taiwán pasó de ser el socio comercial número 18 a ser el número 5 de Nicaragua.

Esta exposición estuvo marcada con la participación de seis empresas líderes en Taiwán, AMALEON CO., CHI CHANG COMPUTER CORP., CHUANPEN INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD., EVEREST TEXTILE CO., LTD., TAIWAN HONGYEE CORP., VIVOTEK INC. y WU-HSING ELECTRONICS CO., LTD., quienes mostraron sus productos de materiales para zapatos, periféricos informáticos 3C, sistemas de control de seguridad, materiales de embalaje de café, materiales de embalaje de productos agrícolas y máquinas de sellado y mascarillas quirúrgicas de calidad superior.

Todos los productos debidamente integrados en catálogos digitales en Línea, listos para fortalecer la oferta de las más de 27 otras empresas taiwanesas que están listas hacer negocios con los y las nicaragüenses.