Presentan potencial creativo y turístico de Nicaragua en España

La Embajada de Nicaragua en España en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presentó el día de hoy, en las instalaciones de Casa América y ante Medios de Comunicación como la Agencia EFE, Europa Press, The Diplomatic in Spain, Radio Internacional, Economiadehoy, Capital Radio, Revista The Citizen, Iberoeconomía, su potencial Creativo, Emprendedor y Turístico.

El evento se llevó a cabo en el marco de las celebraciones del Mes Patrio promovidas por nuestro Buen Gobierno.

Durante la presentación, la cual se desarrolló cumpliendo las medidas de seguridad debido a la Pandemia COVID-19, nuestro Embajador, Compañero Carlos Midence, trasladó los saludos en nombre del Pueblo y Buen Gobierno de Nicaragua.

Acto seguido, expuso sobre la riqueza natural y humana con que cuenta nuestro País. Dio a conocer los avances y logros en temas como Economía Creativa y Emprendedurismo, impulsado como Política Pública efectiva y eficaz, así como los resultados de los Proyectos, Programas y sectores priorizados, apuntalados y promovidos desde la Comisión Nacional de Economía Creativa y Emprendedora.

Condiciones para la inversión

Asimismo, enfatizó en las óptimas condiciones para la inversión y hacer turismo, relativas a Seguridad Ciudadana y Jurídica, atractivos turísticos, infraestructura, diversidad, gastronomía y multiculturalidad que encierra nuestra tierra y que nos dota de una identidad única y con profundas raíces.

De igual forma, habló sobre la estrategia en lo que respecta a la contención a la Pandemia y, la aplicación de los protocolos de bioseguridad, aplicados en la apertura del Turismo en nuestro País. Un amplio recorrido por las bellezas y condiciones para visitar con plena seguridad Nicaragua, Toda Dulce, Única, Original.