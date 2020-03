Beatriz Gutiérrez pide ignorar cadenas de WhatsApp sobre coronavirus

Referencia

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió ignorar cadenas de WhatsApp sobre coronavirus porque “tienen intereses oscuros”.

Gutiérrez criticó a las “fake news” y cadenas de mensajes ya que causan eventos de pánico entre la población.

Por medio de un video a la red social Twitter destacó que las cadenas de mensajes que aparecen en conversaciones por celular, correos electrónicos, WhatsApp y Facebook en donde se esparcen rumores e información falsa sobre la pandemia de coronavirus.

Ojo con la información falsa. Falsos emisarios que no se identifiquen. No hagas caso a mensajes que no provienen de la fuente oficial. @HLGatell



En la Ciudad de México los mensajes los brinda la doctora @Claudiashein pic.twitter.com/apB9JFm5qx — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 20, 2020

“Cualquiera ahora toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que él es un gran poseedor de esos datos que tú necesitas saber. Yo te voy a decir a ti algo distinto, yo te voy a decir que tu debes de consultar a las fuentes oficiales", indicó.

"Es la secretaría de Salud la encargada de dar esta información, no estos individuos que con intereses oscuros, no esclarecidos, toman un teléfono y dicen ser personas cercanas a no sé quién y te venden la idea de que tú debes salir corriendo a ponerte una vacuna, a hacerte un estudio de laboratorio, a hacer una compra en un supermercado", dijo en el video.

También refirió que el gobierno es “muy responsable, aquí y en cualquier otro lugar" agregando que las autoridades dan información precisa y sin engaños para la población. “Por tal motivo, cada vez que te llegue una cadenita de estas, no la escuches y no la creas porque lo que están haciendo es jugar con tu miedo", aseguró.

Recomendó confiar en las autoridades sanitarias que son las expertas "no estos fulanos que no se identifican y que no dan su cara, que no dan su nombre y lo único que hacen es correr rumores".