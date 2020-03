Organización británica destaca turismo en Nicaragua

Foto: Cortesía

La Asociación Latinoamericana de Turismo, LATA, del Reino Unido, incluido en su Boletín Mensual, firmado por su Presidente, Colin Stewart, también Gerente de Air Europa en Reino Unido, la extensa y positiva cobertura mediática que Nicaragua ha tenido en lo que va del año y el crecimiento del número de Turistas que han visitado nuestro País en el 2019.

Los turistas resaltaron que “Continúa el fuerte comienzo de 2020 para Nicaragua, con cobertura positiva en los medios, y (...) un crecimiento anual del 96.3% registrado en 2019, mientras las llegadas de cruceros aumentaron un 9.7%, con 75 cruceros llegando al País, 12 más que en 2018. Además, Nicaragua ha sido incluida en listas de Destinos Claves para 2020 por The Telegraph, Daily Mail, The Sun y la revista Hello! este año, y recomendado por Sunday Times, Food and Travel y otros”.

El Boletín de LATA es enviado a más de 350 miembros, entre ellos los principales tour operadores, agencias de viajes y aerolíneas de Reino Unido, los Medios Especializados británicos más importantes, Empresas hoteleras y Ministerios de Turismo de toda América Latina.

Turismo internacional

Nicaragua continúa promoviendo sus atractivos turísticos en Europa del Norte, esta vez en Suecia.

Viatur Travel Services, agencia con sede en Costa Rica, y la representación diplomática de nuestro país en Estocolmo, sostuvieron Encuentro con touroperadores escandinavos en el que compartieron información sobre los encantos Naturales y Culturales de Nicaragua y otros Países centroamericanos.

Jonathan Österlund, representante de la Agencia Sueca Läs & Res, informó que el 19 de Febrero parte un primer grupo de Turistas suecos con destino a Nicaragua y Costa Rica, gira que incluye estancias en Granada y León.

Por su parte, Club Eriks AB, agencia sueca especializada en viajes en cruceros, informó que el próximo crucero turístico Princess Cruises, con destino a diversos puertos, inicia su gira el 28 de Febrero y visitará San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense.