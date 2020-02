Programas y proyectos de acceso a la vivienda en Nicaragua

Foto: TN8

Este martes 11 de febrero en Estudio TN8, la invitada fue la co-directora de INVUR, Olivia Cano, quien habló de toda la información disponible en materia de política, programas y proyectos que facilitan el acceso a la vivienda hoy en día en toda Nicaragua.

Vivienda de Interés Social

A partir del año 2009, Nicaragua es un país que tiene una ley especial para el fomento de la construcción de vivienda de interés social. Y la ley es una 'bendición' porque no todos los países la tienen y toman la nuestra como modelo, dijo Cano.

El Gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, incluyen la vivienda dentro del programa nacional de desarrollo humano, donde se reconoce como un derecho humano para todos los nicaragüenses, detalló Olivia.

Lee también: Iglesia Jesucristo de los Santos visita embajada de Nicaragua en Bélgica

Las viviendas de interés social según la ley, es todo aquel espacio físico que no puede ser menor de los 36 mts cuadrados y que cuyo valor no excede de los 40 mil dólares, sin embargo para poder acceder a un bono a la prima el precio de venta de la casa no puede pasar de los 30 mil dólares.

Se otorga también subsidio a las casas que varían según los precios, que van de 12 mil a lo 40 mil dólares, cuyo porcentaje es de 2.5% a la tasa.

Un dato importante es que las familias que aplican a una casa menor de 40 mil dólares, dejan de pagar mensual 40 dólares de su cuota y este lo asume el Gobierno a través de los impuestos, detalló la co-directora.

Si las viviendas a las que aplican es menor de los 30 mil dólares, tiene un bono de 2 mil la cual se aplica al préstamo otorgado por el banco.

Postulante

En todo este proceso el postulante debe de presentar los documentos necesarios para poder completar a los requisitos solicitados en el proyecto, todo esto es verificado para cotejar que la información es cierta.

Una vivienda menor de 30 mil dólares presenta los siguientes beneficios o exoneraciones:

Un bono de INVUR de 2 mil dólares.

Exoneración del IVA de los materiales de construcción.

Exoneración del catastro.

Exoneración de la inscripción.

Exoneración de la alcaldía.

"Antes del intento golpista fallido, el número de viviendas eran de 5 mil, pero tuvimos un momento donde se bajó la producción debido a que no había financiamiento disponible", detalló la funcionaria.

"Con todo estas exoneraciones las familias se ahorran aproximadamente lo que son 12 mil dólares, los cuales son asumidos por el buen Gobierno Sandinista", ratificó.

Nicaragua ha venido creciendo en lo que refiere a las viviendas, lo que en años de gobiernos neoliberales no se daba porque no todos podían aplicar a su casa, esto ha sido posible con el Gobierno y las nuevas leyes creadas.