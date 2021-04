Taiwán dona cargamento de batas para la prevención del COVID-19 en Nicaragua

Foto: Donación de 3 mil batas por parte de Taiwán / TN8

Un importante cargamento de 3 mil batas blancas para prevenir el coronavirus entregó este jueves el gobierno de Taiwán a través del Organismo No Gubernamental Health for All Nicaragua, insumos que fueron recibidos por las autoridades de salud del país centroamericano.

"Haciendo causa común con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para combatir la pandemia de coronavirus y vemos en las redes sociales y opiniones internacionales que siempre se comenta el éxito que ha logrado Nicaragua en el manejo de la prevención de COVID-19. Hoy entregamos 3 mil batas para apoyar a los médicos y enfermeras que trabajan en la primera línea para combatir la pandemia del coronavirus", dijo Jaime Chin Mu Wu, embajador de Taiwán en Nicaragua.

Dijo que el Gobierno ha mantenido una estrategia adecuada en el tratamiento de la pandemia, esfuerzos que son reconocidos a nivel mundial por muchos expertos y también se ha evidenciado a través de las redes sociales, destacándose Nicaragua en su lucha.

Por su parte la doctora Martha Reyes, Ministra de Salud, agradeció al gobierno de Taiwán por este donativo que será distribuido de inmediato al personal de salud en los centros asistenciales.

Aporte para la salud del país

"Estamos recibiendo en la mañana de hoy de un total de 3 mil batas de aislamiento que van a ser utilizadas para la protección de nuestro personal en áreas críticas que nosotros definimos, y que esto va a servir para poder garantizar los servicios en las diferentes unidades de salud", expresó Reyes.

Reconoció que el gobierno de Taiwán está apoyando a Nicaragua en muchas áreas que ayudan a mejorar la salud y al desarrollo de la nación.

"China Taiwán está apoyando en diferentes aspectos al Ministerio de Salud como son los relacionados con construcción y rehabilitación de casas maternas y unidades de salud, lo que tiene que ver con los aspectos de equipamiento e insumos médicos que han sido muy importantes durante todo el proceso de esa respuesta integral ante la COVID-19 y también por el desarrollo de programas fundamentales como el de la enfermedad renal que estamos desarrollando de una manera conjunta", destacó Reyes.

Para finalizar, resaltó la solidaridad y cariño de Taiwán hacia el pueblo de Nicaragua.