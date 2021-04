Masiva asistencia de pacientes crónicos a jornada de vacunación COVID-19

Foto: Jornada de vacunación contra la COVID-19 / TN8

El Ministerio de Salud planteó para este jueves la meta de inmunizar en Managua a un promedio de 2 mil 600 pacientes con la vacuna india contra la COVID-19, sin embargo se ha atendido y dado respuesta a una cantidad mayor a la estimada.

Decenas de pacientes crónicos y mayores de 60 años se presentaron al Policlínico Francisco Morazán para ser vacunados, en esta nueva etapa de la jornada que se realiza a nivel nacional con una calendarización que se ha cumplido sin retraso tanto en las unidades públicas como en las privadas.

"La demanda ha sido mayor a la que nosotros hemos esperado. Nosotros nos hemos preocupado porque los pacientes tengan una calidad de atención buena y que ellos se sientan que los estamos atendiendo de la mejor manera, por eso hemos establecido mecanismos y hemos mejorado aquellos mecanismos de los flujos de la atención que habíamos tenido y hemos acortado los tiempos de espera de los pacientes", explicó la Dra. Meyling Brenes, directora del SILAIS-Managua.

"Yo soy una persona de 87 años, soy hipertenso, soy paciente diabético, de manera que mis médicos me aconsejaron que pertenezco a un sector muy vulnerable ante el COVID y me aconsejaron que me vacunara; como están vacunando a todos los mayores de 60 decidí venirme a vacunar ejerciendo un derecho como todo ciudadano", manifestó Carlos Tünnermann, paciente crónico que asistió al policlínico Morazán para recibir la primer dosis de Covishield.

"La atención ha sido muy buena, muy bien organizado creo y muy bien coordinado todo; no tengo nada que reclamar. Yo he visto venir mucha gente, de manera que parece que la gente está convencida que lo mejor que puede hacer para combatir la pandemia es vacunarse, hay siempre un riesgo sobre todo en personas como el caso mío de 87 años con enfermedades crónicas, pero es mayor el riesgo de contraer el COVID", agregó Tünnermann.

"Es magnífico desde que uno entra la atención esmeradísima, hay rapidez y comodidad y siempre están pendiente las muchachas para llevar a un buen propósito la vacunación", indicó Óscar Danilo Romero.

El hospital de referencia nacional Bertha Calderón fue otra de las unidades del SILAIS Managua, habilitada este jueves para desarrollar la jornada.

Vacunación efectiva

"Nosotros estamos ampliando la cobertura para que toda la población reciba su dosis, diariamente la población acude de manera masiva, la población de acuerdo a los grupos contemplados como prioridad y nosotros estamos en capacidad de atender a toda la población que acuda, sin ninguna dificultad", indicó el Dr. Samir Aguilar, director del Modelo de Atención Familiar y Comunitario.

Los pacientes que recibieron la primer dosis quedan registrados en el sistema digitalizado del MINSA y pueden recibir la segunda aplicación de la vacuna en cualquier unidad de atención pública habilitada.

"Registramos en línea los datos del paciente, significa que si yo me vacuno el día de hoy en el lugar del Francisco Morazán que es en Managua, en Bilwi pueden conocer que yo fui vacunada en el puesto de vacunación y que yo recibí la primera dosis de Covishield. Una vez que el paciente pasa este proceso viene el proceso de la vacunación y una observación de 30 minutos que es de estricto cumplimiento", declaró Brenes.

La inmunización voluntaria continuará el viernes y sábado de la presente semana, luego será retomada el próximo lunes.