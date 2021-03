Pareja sobresale con Gourmet Catering Gama en Managua

Foto: La pareja ha salido adelante con las oportunidades/TN8

Desde hace cuatro años Gamaliel Urbina y su esposa ofrecen los servicios de buffet y pastelería, mientras con ayuda del MEFCCA se capacitan para hacer crecer y formalizar el negocio que crearon luego de graduarse en el Tecnológico de Hotelería y Turismo.

Anterior a su tecnificación estos protagonistas de la economía creativa, trabajaron durante 15 años en hoteles y restaurantes con conocimientos empíricos.

"Le dije a mi esposa, vamos a estudiar en el Tecnológico porque miré una noticia que se podía estudiar, entonces, estudiamos la carrera y luego visité el MEFCCA, ahí me atendió una asesora de pequeños negocios y me dijo cómo podríamos trabajar y que ellos nos iban a apoyar y cómo crear la marca, de ahí en adelante nosotros no hemos parado", expresó Gamaliel Urbina.

Foto: Esta pareja se ha especializado en platillos tradicionales/TN8

Esta pareja se ha especializado en platillos tradicionales, pero también elaboran recetas de la gastronomía de otros países apetecidas por los nicaragüenses.

"La especialidad de nosotros es comida típica nicaragüense, en ese caso es churrasco típico nicaragüense, el caballo bayo y también se ofrecen otras cosas como el lechón entero, hemos elaborado platos de 300 libras lechón a lo cubano: con gallo pinto, con yuca, mojo de ajo", señaló Urbina.

Atención en Semana Santa

A lo largo de estos cuatro años han creado la capacidad para atender eventos de toda índole, en los cuales pueden ofrecer uno o todos los servicios requeridos.

"Desde eventos pequeños en su casa, hemos atendido eventos desde hasta 1 mil personas, la especialidad es buffet; pero también lo damos completo, porque damos el servicio de meseros. Tenemos un evento de 500 comidas, de 1000 comidas, de 300; entonces, llamamos a los compañeros y no solo creamos fuente de empleo para nosotros sino también para los colaboradores", indicó el copropietario de Gourmet Catering Gama.

Durante Semana Santa estarán abiertos a las demandas de los interesados en sus servicios, momentáneamente han atendido solicitudes en su servicio de pastelería.