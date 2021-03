Se reduce el tiempo de espera de pacientes en el hospital Manolo Morales

Personal médico del hospital Manolo Morales realiza ultrasonidos doppler / Fotografía: Iliana Vásquez-TN8

Con regularidad el personal médico que brinda asistencia a la población en el departamento de Radiología del hospital Manolo Morales desarrolla jornadas extraordinarias para aumentar la cantidad de pacientes atendidos. Este lunes se programó atender a un promedio de 40 pacientes en la sección de ultrasonidos doppler.

Esta vez se recibió a 30 adicionales a la jornada regular, en las que se atienden a entre 10 y 15 personas.

"Esta vez estamos iniciando una jornada más de ultrasonidos doppler que son estudios especiales para valorar los vasos sanguíneos en nuestros pacientes, recordando siempre que esta jornada las realizamos con el objetivo de disminuir la lista de espera en nuestra consulta externa y no solamente atendemos a pacientes de aquí del hospital, sino a pacientitos que vengan de diferentes unidades de salud e incluso que vienen fuera de Managua", explicó la Dra. Karina Norori, responsable del departamento de Radiología.

Como resultados de las visitas evaluativas que realizan las autoridades del sistema público para mejorar la calidad de la atención, los pacientes están siendo atendidos de acuerdo al horario estipulado en la cita.

"Muy buena atención aquí en el hospital, por lo menos nos están atendiendo con la fecha completa que nos están permitiendo y la hora completa, para mi estamos muy bien", aseguró Noel Guido, paciente.

"Le vine a hacer unos exámenes a mi hija que ya tiene 16 años y la atención está excelente, personalizado, me la han atendido bien, todo está muy bien ahorita", señaló María José Gutiérrez.

Exámenes a la vanguardia

Los exámenes especializados son realizados a todos los pacientes que presenten una orden médica debidamente firmada y sellada por el médico tratante.

Personal médico del hospital Manolo Morales realiza ultrasonidos doppler / Iliana Vásquez-TN8

"En nuestros hospitales nosotros no le negamos la atención a nadie porque si ellos ameritan atención en salud para esto está nuestro gobierno, y contamos con nuestros equipos y nuestros médicos; todos estamos para atender a nuestra población, no estamos viendo si vienen de unidades de salud privadas o no, siempre y cuando el paciente necesite el estudio", agregó Norori.

Mensualmente con regularidad se atienden entre 350 y 400 pacientes para realizar este tipo de estudios.