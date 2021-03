Jornada de ultrasonidos pélvicos en el hospital Bertha Calderón

En este hospital de referencia nacional se realizan mamografías Foto: TN8

Enfermedades como nódulos malignos, quistes en los ovarios y cáncer de mama, pueden ser prevenidos a tiempo gracias a la jornada de ultrasonidos que se realiza en el hospital Bertha Calderón, con el fin de garantizar la salud de las mujeres.

"Esta brigada tiene el objetivo de detectar las enfermedades malignas y benignas en las mujeres que buscan de nuestra ayuda y nuestro apoyo, ellas son las protagonistas de este hospital y es importante detectar a tiempo las lesiones benignas y malignas", dijo la doctora Ana Lidia, subdirectora del hospital Bertha Calderón.

Entre las lesiones que se pueden prevenir están benignas y malignas, tumores, quistes, nódulos, hasta el cáncer de mama, lo que son lesiones sospechosas de malignidad; nosotros tenemos una paciente y le practicamos un ultrasonido y esta es sospechosa de malignidad, en el momento nosotros la captamos e inmediatamente la vemos una semana después con el objetivo de realizar todos los estudios necesarios para descartar que esto sea una lesión maligna", agregó Zavala.

Así mismo constantemente en este hospital de referencia nacional se realizan mamografías que es la forma más eficaz para detectar el cáncer de mama de manera precoz, "detectar esta enfermedad en su etapa inicial es de gran importancia, ya que hay una probabilidad de casi del 100% de curación", dijo.

Pacientes muy seguro

"Este tipo de jornadas es muy excelente, yo llevo 8 meses que me van chequeando en este hospital y he tenido buenos resultados, ya con este seria dos ocasiones en una primera ya me operaron y fue una operación exitosa, son muy profesionales y es bueno mantenerse chequeando con médicos, además que cuando te envíen a realizarte un ultrasonido pélvico es importante porque también podemos prevenir lo que es el cáncer de mama", afirmó Stacy Baltodano, paciente del hospital.

Las mujeres que se presentaron a realizarse los estudios se mostraron contentas por estar bien atendidas y recibir un seguimiento de calidad en este hospital que atiende a miles de mujeres.