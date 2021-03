Continúa el proceso de vacunación voluntaria contra el COVID-19

Foto: Jornada de vacunación contra el COVID-19 en Hospital Monte España/ TN8

La masiva vacunación voluntaria contra el COVID-19, se está desarrollando sin ningún inconveniente en Nicaragua, atendiendo a los pacientes que padecen enfermedades crónicas, confirman las autoridades sanitarias.

"Estamos en el Hospital Monte España vacunando a los grupo más vulnerables, esta es una etapa que vamos a llegar hasta el 24 de marzo, aplicando la primera dosis en los 16 hospitales", manifestó la Doctora Martha Reyes, Ministra de Salud pública de Nicaragua.

Las autoridades sanitarias de Nicaragua manifestaron que no hay ninguna reacción adversa en los pacientes que han recibido esta vacuna.

Lee también: Feria de destinos turísticos y gastronómicos en Matagalpa

Foto: Jornada de vacunación contra el COVID-19 en Hospital Monte España/ TN8

"No hemos reportado hasta el momento ninguna situación, nosotros hemos hablado con los pacientes que se les puede presentar fiebre, malestar general, la particularidad dolor en el área de aplicación que es el síntoma más frecuente, eso no quiere decir que se pueda presentar, pero hasta el momento dentro de nuestra vigilancia no han reportado ninguna situación de malestar", afirmó Reyes.

Estas vacunas, son posibles gracias a las donaciones que han hecho los Gobiernos de Rusia e India.

Los pacientes que padecen enfermedades crónicas, valoran de muy positivo el hecho que se les priorice en este jornada de vacunación para la prevención del COVID-19.

Foto: Jornada de vacunación contra el COVID-19 en Hospital Monte España/ TN8

"Es una cosa muy buena para nuestro cuerpo estoy agradecida, me siento más segura y es voluntaria para seguir viviendo", expresó Isabel García, paciente del Hospital Monte España.

"Muy agradecido, totalmente gratis, es un agradecimiento al Gobierno Ruso y nuestro Gobierno por la diligencia hacia nosotros los enfermos", añadió Francisco Rizo.

Esta jornada de vacunación contra el COVID-19 va a continuar en otros centros asistencialYa es y el fin es que poco a poco se atienda a todos los pacientes para culminar con los más de seis millones de habitantes que tiene Nicaragua.