Avanza jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Lenín Fonseca

El Ministerio de Salud continúa desarrollando la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19; pacientes de hemodiálisis y diálisis del Hospital Antonio Lenín Fonseca fueron vacunados la mañana de este viernes.

Desde Estelí, Masaya, Carazo, los nicaragüenses llegaron a este centro médico para ser vacunados de manera gratuita.

"Realmente está dirigida esta campaña de hoy a los pacientes que forman parte de programas renales, que están en diálisis y hemodiálisis. Pudimos ver que los pacientes están listos para la vacunación de manera ordenada y de forma tal para poder atender las diferentes áreas que se han propuesto para ser vacunados y poder garantizar una vacuna de manera segura y oportuna, ya conversamos con algunos de los pacientes y ellos se encuentran muy contentos por poder recibir su vacunación", aseguró el Dr. Cristhian Toledo, representante del hospital.

Dentro de 21 días los 30 pacientes estarán siendo vacunados con la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

"Tenemos realmente un número de pacientes muy importante dentro del programa renal, sabemos que hay muchos hospitales públicos y privados donde también se estará priorizando para lo que la vacunación contra la COVID-19", agregó el doctor Toledo.

Antonio Zapata de Estelí dice sentirse seguro con esta vacuna, invitando a los nicaragüenses a acceder a aplicarse este fármaco para proteger su salud.

"Me siento bien gracias a Dios, esta fue una decisión muy voluntaria y a los nicaragüenses le digo que una de las cosas más importantes es que todos los que estamos siendo priorizados debemos acceder a ser vacunados y agradecemos a Dios y al Gobierno porque nos están ayudando", dijo.

Estos nicaragüenses aseguran antes de ser vacunados recibieron una charla por parte del personal médico donde les informaron los efectos secundarios que se pueden presentar luego de la vacunación.

"Yo me siento muy bien, no me ha dado ningún tipo de reacción que es lo principal y estamos esperando y ahí con la confianza de estar bien. Yo vengo desde Masaya y me siento bastante cómodo con esta decisión que la tomé voluntariamente para poder contrarrestar esta enfermedad", dijo el vacunado Miguel González.

"Espero en Dios que esto sea para bien de cada uno de los que estamos aquí vacunándonos y damos gracias a Dios y gracias al Gobierno que él es el que ha hecho esta gestión para que nosotros seamos vacunados en primer lugar, los que estamos con enfermedades crónicas muy agradecida", refirió Lucrecia Jarquín.

La vacunación se está garantizando a los grupos vulnerables del país como lo son pacientes con enfermedades renales y enfermedades crónicas, posteriormente se garantizará a pacientes de oncología y personal médico de primera línea.