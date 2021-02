Conocé a Kike de "Los Karkiks" con sus canciones de doble sentido / TN8

Los Karkiks, es un grupo musical mexicano, que se ha internacionalizado por sus cumbias que han llegado hasta Centroamérica, y Nicaragua, son tan pegajosas que hasta se bailan y se cantan en las piñatas, y otras celebraciones familiares.

Una de esas canciones es ¨Ya no usa Peludo¨, que se refiere a que los perritos ya no deben de andar peludos, sino que hay que rasurarlos, asegura Juan Carlos Vicencio Ramírez, mejor conocido como Kike, vocalista de esa banda musical azteca, oriundo desde la costa grande de México en entrevista exclusiva con TN8 de Nicaragua.

Juan Carlos Vicencio Ramírez, mejor conocido como Kike, vocalista de esa banda musical azteca / TN8

La canción dice: ¨ porque hay…. Ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo, yo lo aborrezco peludo, se ve muy feo peludo¨ y es cuando Kike responde: Óyeme mami me peleé con Roció, porque Rocío peló mi perrito, un perrito peludito muy bonito que yo lo quiero como si yo fuera mi hijo, yo lo besaba lo acariciaba, yo lo peinaba y también lo cuidaba…¨

Kike lamenta que hayan personas que le den otro sentido, a su música, pero que eso hace que los temas sean más aceptados por sus fans.

Otras de las canciones que interpretan los Karkis es: ¨El negro pela su mazorca¨, Menea el Chiquihuite, Machuca machuca el chile, La Botella, El Pasito arremangao, Acapulco, Dale chicha al niño, Caminando y meando, la Jaiba entre otros temas musicales.

Kike manifestó que a los mexicanos y sobre todo a los artistas les gusta viajar a Nicaragua por la amabilidad de su gente.

¨A los músicos les encanta llegar a Nicaragua por el trato de la gente, que son muy amables, el cariño muy hermoso de las familias, a mi me gusta la música nica, las comidas y hasta las mujeres que son muy lindas¨, expresó este artista mexicano.

Expresó que la canción ¨Arremángala, Arrempújala¨, ¨fue un tema que nos internacionalizó y agradecemos a toda nuestra gente que siempre nos siguen por nuestra música¨, refirió Juan Carlos Vicencio Ramírez, conocido como Kike.

El Origen de Tipitapa Tipitapa

¨Tipitapa tiene mucha historia, salió de allí mismo, viendo como la gente cantaba y bailaba, y les decía a la gente que si estaban casados y ellos me respondían que no, entonces y a mi se me vino a la mente tararear Tipitapa Tipitapa, y es así que me surge esta canción¨, dijo el vocalista de la Los Karkiks.

Tipitapa es un municipio de Managua y está ubicado a 20 kilómetros de la capital.

Kike y su banda de Los Karkis, se encuentran de gira por Nicaragua y estarán 15 días desde el 28 de febrero hasta el 15 de marzo del 2021, haciendo sus presentaciones en diversos puntos de la nación.