Estudiantes de Nicaragua conocen gesta heroica del general Sandino

Foto: De manera virtual 84 docentes de los diferentes municipios de Nicaragua estaban conectados/Cortesía

El Ministerio de educación (MINED) desarrolló una conferencia virtual en homenaje al 87 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino.

A esta conferencia asistieron estudiantes del colegio San Sebastián.

"El día de hoy estamos hablando sobre el general Sandino y los 29 hombres, sandino y la dignidad nacional enmarcados en esta jornada que es de Darío a Sandino, ya estamos acercándonos a este gran aniversario del general sandino que es el 21 de febrero y esta conversación es una conversación con estudiantes en presencia física y también videoconferencia para conocer con nombre y apellido a los 29 hombres que acompañaron al general sandino en su lucha antiimperialista, en su lucha nacionalista y recordar que ese acto des sandino nos tiene ahora aquí", indicó el historiador Wilmor López.

Te puede interesar: Médicos de Nicaragua conocen nuevos métodos de electrocardiografía básica

De manera virtual 84 docentes de los diferentes municipios de Nicaragua estaban conectados, conociendo sobre la gesta heroica del general sandino.

"Es importante que conozcan la lucha de general sandino, todas sus facetas, que conozcan el amor a la patria, él puso el amor a su patria por encima de todos sus amores Y eso recuerda a Benjamín Zeledón", agregó López.

Foto: De manera virtual 84 docentes de los diferentes municipios de Nicaragua estaban conectados/Cortesía

Actividades

Estos encuentros fortalecen los conocimientos de los jóvenes estudiantes de Nicaragua.

"No sólo nos enseñan, sino que también comprendemos lo que esas personas debieron haber pasado porque no es que el general estuviera solo, sino el deseo que ellos tenían de liberar el país era suficiente para quedarse solo con esas personas, como estudiantes considero que esta actividad tan importante porque además por ejemplo hay personas que no tienen los recursos para aprender por ellos mismos", dijo el estudiante Erwin Zambrana.

A nivel nacional se realizarán diversas actividades, honrando la memoria del general Augusto C. Sandino, una gesta que marcó la historia de Nicaragua ante el mundo entero.