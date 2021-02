"Él es un hombre como ningún otro", dice esposa enamorada en Managua

Foto: Un feliz matrimonio en Nicaragua / TN8

El matrimonio no es fácil, pero el conformado por Indira Torrentes y José Antonio Miranda puede decirse que la luna de miel se ha prolongado, a tal punto que Torrentes dedicó una serenata a su esposo quien labora para el Ejército de Nicaragua.

La relación inició hace siete años y hoy gozan de dos hermosos hijos, uno de 3 y uno de 6 años por los cuales dan la vida.

En estos años, Jose ha demostrado ser paciente, conversar el día a día, hacer reír a su esposa y hasta preocuparse por ella en los momentos que lo necesita.

"Él me conquistó, me pidió y me pidió mi número. Ahí con el tiempo nos fuimos conociendo y con los meses decidimos juntarnos y gracias a Dios estamos en la lucha", dijo Toruño.

Premiados con Crónica TN8

Ellos salieron favorecidos en la promocion "Declarate con Crónica TN8" y nuestro equipo viajó hasta el barrio Cristo El Rosario, en Managua, donde al son del Mariachi Garibaldi, recibió chocolates y un ramo de preciosas rosas de la Floristería Sacuanjoche.

"Nunca me ha dejado sola, buen padre y yo no lo comparo con nadie y él sabe bien que yo lo amo. Si estoy enferma ahí está siempre", finalizó la enamorada esposa.

José es mimado por su esposa y suegra, afecto que se ha ganado "a pulso", ya que en determinados momentos colabora con los quehaceres y atenciones de los niños.

Con todas sus formas y costumbres este matrimonio promete seguir junto, haciendo única y especial la relacion, garantizando el respeto en ambas partes en sus diferentes manifestaciones de amor.