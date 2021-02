Escuelas de oficio en Nicaragua dan respuesta a jóvenes y adultos

Foto: Escuelas de oficio en Nicaragua / TN8

Un total de 34 mil personas se han capacitado en las escuelas de oficio desde el 2014, cuando se inició este programa en Nicaragua, pero la meta es seguir atendiendo a más sectores de todo el país, informaron las autoridades de la nación.

"Esta estrategia de las escuelas se complementan con el plan de desarrollo humano que una de sus líneas tiene que ver con la capacitación de las familias nicaragüenses, y hasta la fecha se han certificado unas 34 mil personas", manifestó Elieth Esquivel, delegada departamental del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, (INIFOM).

Te interesa: Protagonistas de "Todos con Voz" reciben sillas de rueda en Granada

Esta ejecutiva del INIFOM dijo que desde el 2014 que se inició con las escuelas de oficio, ya se han construido siete escuelas municipales y en el 2021, el municipio Mateare abrirá su escuela de oficio.

Para este año 2021, con la colaboración de diversos municipios del país, se van a atender unos 3 mil 600 jóvenes y adultos, hombres y mujeres que incursionarán en diversas carreras técnicas.

Manifestó que uno de los oficios más demandados es el diseño de uñas.

Foto: Escuelas de oficio en Nicaragua / TN8

Variedad de oficios

"Tenemos de oficios tradicionales, belleza, repostería, soldadura, electricidad, mecánica automotriz, mecánica de motos, soldadura y otros oficios que tienen que ver con pequeños negocios, contabilidad e inglés", insistió Elieth Esquivel.

Declaró que durante el año 2021 también se estarán organizando unas cuatro ferias donde habrá oferta académica y demostración de las manualidades que estos estudiantes hayan elaborado.

Se ofrecerán unos 94 cursos para todos los nicaragüenses interesados en seguir superándose.

Mildred Mayorga, estudiante de la escuela de oficio, afirma que decidió estudiar inglés porque esa es su pasión.

"Esta es una gran oportunidad para toda la población en general, y no solo para los jóvenes, sino para los adultos también, hay oficios de sastrería y pueden empezar desde sus hogares y así formar su propia empresa. Mis estudios me han ayudado mucho porque siento que me he desarrollado", manifestó la joven Mildred.

Dentro de los oficios están elaboración de diversas manualidades como piñatas, artesanía en general, vestuario entre otras alternativas.