¿Lo has visto? Desesperado padre busca a su hijo en Managua

Foto: El desaparecido responde al nombre de Freddy Francisco Hernández Alonso de 52 años de edad/TN8

Con una angustia en su pecho el Señor José de Jesús Hernández Sequeira, se acercó este martes a las instalaciones de canal 8, ya que desde hace 8 días uno de sus hijos desapareció.

Según palabras del desesperado padre, la última vez que fue visto fue el lunes 28 de enero del 2021, cuando este partió de su casa de habitación la comunidad El Cañón 14/1 carretera Sur hacia el mercado Israel, Distrito III de la capital.

Te puede interesar: "Necesito de ustedes": Ancianita con diabetes pide ayuda

La última vez que fue visto él se dirigía al mercado Israel a tomar sopa, este vestía con una camisa roja, pantalón azul y zapatos deportivos. Tiene una cicatriz en su brazo derecho y en el mentón, producto de un accidente de transito, tuvo una contusión en su cabeza, por lo cual el ahora no se puede comunicar.

"El solo habla a través de señas y muecas debido a que él tuvo un accidente, siempre iba al Israel a cortarse el pelo o a almorzar sopa y llegaba a la casa, primera vez que él se desaparece. Él no tiene ningún vicio, no bebe, ni toma, mi miedo es que él se subiera a uno de los buses del Israel", dijo el Señor José Hernández.

Foto: El desaparecido responde al nombre de Freddy Francisco Hernández Alonso de 52 años de edad/TN8

Información

El desaparecido responde al nombre de Freddy Francisco Hernández Alonso de 52 años de edad y debido a que no se puede comunicar su padre pide que si alguien lo ha visto brinde información sobre su paradero a los números 5785-4147 C

Claro y 81867669 Tigo.

"Lo he ido a buscar a Jinotepe, a Villa El Carmen, El Crucero, y todavía no me han dado información sobre él", agregó el Señor Hernández.

De igual forma si usted tiene alguna información de esta persona puede llamar a TN8 para acabar con la angustia y la desesperación de esta familia.