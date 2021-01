Hospital Bertha Calderón realiza jornada de mamografías

El hospital de la mujer, Bertha Calderón, llevó a cabo una importante jornada como exámenes de mamografías para la detección del cáncer de mama. Foto:TN8

La salud gratuita y de calidad es parte de los ejes y líneas de trabajo permanente que se realizan gracias a las buenas acciones ejecutadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Uno de ellas, son las diversas jornadas de salud que se realizan en los diferentes hospitales públicos y totalmente gratis.

Esta vez el hospital de la mujer, Bertha Calderón, llevó a cabo una importante jornada como exámenes de mamografías para la detección del cáncer de mama.

"Esta jornada se realiza con el objetivo de reducir la lista de espera de las pacientes asignadas a mamografías, estas pacientes sin parte de consulta externa porque las llamamos periódicamente, las otras son de brigadas médicas que las captamos con el objetivo de hacer un diagnóstico precoz de enfermedades mamarias", destacó la Dra. Margina Malespin, gineco-obstetra.

"Es importante porque las cosas se miran a tiempo no hasta que ya no hay remedio, se ve a tiempo porque así uno puede salvarse de cualquier enfermedad, no solo las mamas, la atención es muy buena, muy rápido", expresó la paciente Rosa María Sandoval.

#Nicaragua | Más de 20 mujeres son beneficiadas con exámenes de mamografías en el Hospital Bertha Calderón, #Managua pic.twitter.com/kiz9k91dsC — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 23, 2021

Muchas mujeres pueden detectar el cáncer tempranamente realizándose el autoexamen, de esa forma, si siente algo fuera de lo común puede acudir al médico y tendrá la posibilidad de poder tratarlo a tiempo.

La Dra. Margina Malespin, nos explica la importancia de realizarse este examen y también el autoexamen.

"La importancia del autoexamen que una vez al mes por lo menos, pasadito de los 14 días después de la menstruación debemos hacernos el autoexamen de mama, porque la primera persona que se da cuenta que hay algo malo en nuestras mamas somos nosotras mismas, por eso el lema (tócate para que no te toquen)", explicó.

Una mamografía en clínicas privadas puede costar más de $100 dólares, pero gracias al gobierno estos exámenes y muchas jornadas de salud más, son totalmente gratuita.