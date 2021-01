31 nuevos Bomberos al servicio de la ciudadanía nicaragüense / TN8

Este sábado se llevó que cabo la clausura del curso de inducción de 31 nuevos bomberos. La actividad se realizó en el auditorio del edificio Silvio Mayorga y estuvo presidida por la Viceministra de Gobernación, Karla Salinas.

"Formados para desempeñar cada tarea que se encomiendan con disciplina amor y abnegación, para ser dignos de este precioso título será preciso mantener el amor al pueblo, la cortesía a los ciudadanos y la intachable conducta cotidiana".

"Yo los invito que no se queden con lo que aprendieron hasta hoy, sino que sigan estudiando documentados, aprendiendo, la tecnología avanza, lo químicos avanzan, no se pueden quedar estancados, por que todos los días tenemos que dar un paso", dijo el Comandante Ramón Landero, director de los Bomberos Unificados.

Entre los nuevos bomberos están 6 mujeres, gracias a los programas del Gobierno que fomentan de equidad de genero.

#Nicaragua | 31 nuevos Bomberos Unificados al servicio de la población nicaragüense pic.twitter.com/Dob1uqgKD4 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) January 9, 2021

"Me siento muy bien por que he aprendido mucho de todas las prácticas, me siento agradecida con el comandante Daniel y la compañera Rosario por esta oportunidad", dijo Enedina López, una de las nuevas funcionarias.

Los nuevos funcionarios originarios de Achuapa, Rosita y Granada, cumplieron a cabalidad sus 54 días de preparación.

"Me siento orgullo, a seguir luchando por el pueblo y para el pueblo, en mi comunidad no había recursos, gracias al Gobierno ya tenemos", dijo Carlos Alberto Palacios.

El amor al pueblo y la esmerada atención es fundamental para cada uno de estos hombres y mujeres.