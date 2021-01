Foto: Entregan segunda casa digna del año 2021 en el barrio Waspan Sur/TN8

Iniciando el año 2021 con entusiasmo y éxitos la Alcaldía de Managua en conjunto con el Gobierno de Taiwán celebraron la tarde de este miércoles la segunda entrega del año de vivienda digna en el barrio Waspan Sur del Distrito VI de Managua.

Lee también: Nicaragua prepara más de 600 actividades turísticas

"Estoy muy feliz y agradecida con mi Presidente y la Primera Dama. Estábamos anteriormente muy triste porque se me metia el agua por todos lados y nos mojamos; se mojaba mi niña pero, gracias a Dios valió la pena la espera, hoy recibí mi casita que me quedó muy linda y me siento muy agradecida por eso", expresó Nidia cuadra, beneficiada.

Con mucha alegría la beneficiada Nidia Cuadra recibió de manos del vicealcalde de Managua las llaves de su nuevo hogar que garantizara bienestar y seguridad a su familia.

Foto: Entregan segunda casa digna del año 2021 en el barrio Waspan Sur/TN8

"Hoy nos toca hacer la segunda entrega en el inicio de este año y estamos muy contentos porque es un proyecto que trabajamos por los últimos dos años y que trabajamos conjuntamente con la alcaldía de Managua. Nosotros aprovechamos y apreciamos mucho porque beneficiamos a las familias nicaragüenses", compartió Ivan Lu, comunicador de la embajada de Taiwán.

Bienestar y seguridad

En el barrio Waspan Sur, el Gobierno entregó durante el año 2020 un total de 12 casas iniciando el año con la número 13, con el objetivo de continuar fortaleciendo su compromiso con el pueblo nicaragüense.

"Estamos entregando una nueva vivienda digna el día de hoy, la vivienda que recibe la compañera Pérez en un barrio donde ya se habían entregado 12 viviendas dignas anteriormente, esta es la vivienda digna número 13 y estamos hablando del barrio Waspan Sur aquí donde viven más de 6,000 compañeros y compañeras nicaragüenses", finalizó el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.