Lotería Nacional aclara sobre sorteo navideño del 2020

Foto: Conferencia de prensa Lotería Nacional / TN8

Loteria Nacional informó a través de una conferencia de prensa este miércoles, que el sorteo extraordinario navideño número 2015 favoreció al billete ganador número 09665, el que no fue vendido y se sorteará en el año 2021.

"Tiene un marco jurídico que nosotros no podemos cambiar de manera caprichosa según van ocurriendo las cosas, sino tenemos que someternos a este reglamento y este reglamento se llama reglamento interno de Lotería Nacional de los sorteos, juegos, billetes y boletos; este reglamento fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial 54 del 16 de marzo del 2001, por lo tanto Lotería Nacional tiene un marco jurídico que nosotros no podemos cambiar", informó Ernesto Vallecillo, gerente general de la Lotería Nacional.

De tu interés: El gordo navideño por C$45 millones no fue vendido

"El reglamento en el artículo 64 dice que cuando el premio mayor de los sorteos ordinarios y extraordinarios de Lotería Nacional no sean vendidos el 50% de su valor real actual, se acumulará al siguiente sorteo", agregó Vallecillo.

De igual manera el sorteo de año nuevo número 2016 se realizará el día martes 5 de enero del año 2021, teniendo un premio mayor de 37 millones de córdobas por doble acumulación de acuerdo al reglamento de la Lotería Nacional.

Acumulación de premios

"La primera acumulación se dio en el sorteo número 2014, de ese sorteo se pasaron al número 2015, 5 millones de córdobas, y posteriormente el día de ayer en el número 2015 no cayó, entonces la acumulación de 5 millones más 20 millones más lo que tiene el propio sorteo número 2016; hace que el sorteo del año 2021 tenga un premio mayor de 37 millones de córdobas", explicó el gerente general de la Lotería Nacional.

Foto: Conferencia de prensa Lotería Nacional / TN8

"Hubo una clienta que me juega billete fijo y ese día ese billete que salió favorecido ella lo había agarrado, pero como no pudo cancelarlo entonces decidió devolverme el billete y no se vendio", finalizó Shindy Sandero Romero, vendedora de Lotería Nacional, quien había casi vendido el billete ganador.

El funcionario de la Lotería Nacional agregó que se realizaron premios secundarios luego del sorteo navideño, de entre 1 millón 500 mil córdobas hasta 200 mil córdobas.