INAFOR desarrolló congreso sobre sector forestal nicaragüense

Foto: Congreso regional sobre sector forestal / TN8

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR) desarrolló este viernes el congreso regional 2020, enfocado en la sostenibilidad de los bosques nicaragüenses, destacando el impacto positivo de este ecosistema en la conservación de los suelos y el manejo de las fuentes hidrográficas.

Viveristas y otros actores del sector forestal nicaragüense participan en este espacio de intercambio de experiencias para fortalecer el trabajo entre comunitarios y autoridades.

El ministro privado para políticas nacionales de la Presidencia de Nicaragua, el Dr. Paul Oquist, señaló que la deforestación en el país va decreciendo, lo que tiene efectos positivos en las áreas forestales.

"Y tenemos que seguir acelerando este de crecimiento hasta llegar a un punto de inflexión histórico que va a ser celebrado espero en todo el país, el momento en el que tengamos más reforestación que deforestación. Los bosques son esenciales para todos los ecosistemas, el 54% de energía del país provienen de los bosques, la producción de leña y carbón activado para los hogares especialmente rurales y semiurbanas ahora la expansión de la cobertura eléctrica disminuye en el consumo de leña y reduce la presión sobre los bosques y eso ha sido espectacular", manifestó el Dr. Oquist.

Feria Nacional Forestal

Simultáneamente INAFOR desarrolla la Feria Nacional Forestal, en la que participarán viernes y sábado artesanos que son apoyados y capacitados por las instituciones y ministerios del Estado para aprovechar responsablemente los recursos forestales.

Foto: Artesanos forestales de Nicaragua en feria / TN8

"Es madera reciclable que utilizamos nosotros para elaborar la artesanía, por ejemplo: tenemos de pochote que es de las casas antiguas que quitan la madera y nosotros le damos otra utilidad, ya no va para el fuego sino que va para una artesanía", señaló Ana Ericka Flores, artesana originaria de Diriamba.

"Trabajando con madera suave, pero curada para hacer los adornos, tratando de no utilizar madera fina, esa es una madera que ya no es útil, madera suave para no destruir el bosque. Elaboramos garzas, del pájaro nacional, tucanes, flamingos, águilas", explico Sabina Díaz, artesana originaria de Matagalpa.

El impacto de los huracanes Eta e Iota afectaron la masa boscosa de Nicaragua, esta barrera viva será restaurada a través del establecimiento de viveros y reforestación en zonas del Caribe Norte y Caribe sur del país, 2 millones de plantas serán establecidas en la primer jornada.

"La estrategia se fortalece desde el punto de vista que es un trabajo comunitario, todos los viveros que vamos a impulsar en su mayoría son comunitarios; entonces cuando la comunidad entra estamos sembrando valores, estamos sembrando conciencia y lo principal es que la población, que los comunitarios proporcionen su mano de obra para ir impulsando ese granito de arena que necesitamos", indicó Roberto Domínguez, director de fomento de INAFOR.