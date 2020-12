Pacientes en Nicaragua participan en jornada especial de endoscopia

Pacientes participan en jornada especial de endoscopia / Fotografía: Oscar Morales-TN8

Vilma Martínez es una paciente que ha sido remitida al Centro Nacional de Endoscopia para tratarle un padecimiento que le aqueja desde hace varias semanas.

"Me encontraron un sangrado, fui al hospital y me mandaron aquí, me atendieron muy rápido y ya los resultados de los exámenes pronto van a estar listos, les agradezco por esmerarse", indicó.

Todo el personal médico de esta especialidad que se ubica en el hospital Alemán Nicaragüense está dedicada a esta jornada especial que se realiza de manera periódica.

"Para el día de hoy estamos organizando una jornada de endoscopia a 46 pacientes. El objetivo es aminorar la lista de espera a nivel nacional, nosotros somos un centro de referencia nacional, aquí los exámenes son gratis, los pacientes no pagan absolutamente nada. Para el día de hoy, además de la jornada, tenemos y nos sentimos alagados porque este centro va a recibir torres de endoscopia nuevas que fueron presentadas en la semana anterior en el Ministerio de Salud y gracias al gobierno las cuales están destinadas para la salud y bienestar de las familias nicaragüenses", indicó el doctor Rafael Román Martínez, coordinador de este centro.

Cada semana en Nicaragua se organizan miles de ferias y jornadas de salud para atender a los pacientes en el menor tiempo posible y brindar una respuesta inmediata.

Molestias frecuentes

"En nuestro centro lo más frecuente es encontrar gastritis, varices, muchos reflejos y hernias que son la principal molestia que refieren al paciente. Generalmente el paciente viene con dolor en la boca del estómago, bastante reflujo y eso se da generalmente por la ingesta de comidas condimentadas y comidas chatarras, eso más que todo en el caso de la endoscopia superior, en el caso de la endoscopia inferior, la principal causa son hemorroides y sangrados, así como la presencia de tumores en el colon", explicó el especialista.