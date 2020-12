Familias visitan altares en la avenida de Bolívar a Chávez

Foto.Familias visitan altares en la avenida de Bolívar a Cháve/TN8

Desde que quedan instalados los altares en honor a la Virgen María, las familias, principalmente de la capital se dan cita para ver la hermosura de estos y disfrutar en unidad de cada uno en lo que es un recorrido por la avenida de Bolívar a Chávez. Cada vez que cae la noche la calle se llena de personas que uno a uno van maravillándose por lo que observan a su alrededor.

"Es bien lindo ver cada altar, como está diseñado y adornado; las molestias que se toman en cada detalle para que su objetivo de rendir tributo a la Virgen sea cumplido. Año con año vengo desde la primera vez que los pusieron", comentaba uno de los visitantes en la avenida.

Para disfrutar en familia es una excelente opción pues el recorrido es agradable para hacerlo con los seres queridos.

Foto:Familias visitan altares en la avenida de Bolívar a Cháve/TN8

"A todos me los traigo, caminamos por toda la avenida y nos maravillamos con todos los altares. Es una recreación sana y en paz. No hay quien no disfrute de ver tantas cosas bonitas en un solo lugar. Ni se siente la caminada cuando vas con las mejores compañías", relataba un padre de familia que visitaba los altares con su esposa y sus hijos.

Para los devotos también tiene su significado, pues rinden su culto personal en cada altar que van visitando.

"Soy católica de nacimiento y que bonito es ver como se honra a la madre de nuestro salvador Jesucristo. Siempre vengo y no solo una vez sino cada vez que puedo. Debemos orar y seguir pidiéndole a la virgen que nos proteja, ella es la única que nos puede ayudar a seguir en este camino del bien donde se ayuda al más necesitado".

Noche a noche, la avenida Bolívar a Chávez se llena de personas que en compañía de amigos o familia disfrutan de un ambiente que solo es sentido cuando estas fechas se van acercando.