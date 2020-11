Miss Teen Nicaragua 2020 participa en brigadas para atender a afectados de ETA

Gladys Molina, Miss Teen Nicaragua 2020, demostró su amor por la comunidad que la vio nacer Foto: TN8

En los momentos más dramáticos, Gladys Molina, Miss Teen Nicaragua 2020, demostró su amor por la comunidad que la vio nacer, Ochomogo se vio afectada por el desborde del río, desde el primer momento, se activó como parte de los comités de atención ante desastre.

"Nací aquí, también crecí, es un placer y un honor no saben la satisfacción que me da, poder ayudar a mi pueblo, me ha visto crecer en todas las facetas, como deportista y como modelo", dijo la reina de belleza.

En el llamado de la alerta, se puso sus botas, chaleco, sus distintivos y encabezó las coordinaciones para sacar a las familias afectadas por el desborde.

"Se siente tan bien poder ver esas sonrisas en las personas, reflejadas, esas sonrisas de demostrar la gratitud, al decir gracias por eso que están haciendo", indicó Molina.

Este ha sido el segundo desborde del río Ochomogo.

En Ochomogo se evacuaron a 115 familias

"Hemos atendido a las personas, a los niños, se han sentido cómoda, hemos brindado su alimentación y su dormida, creo que hemos hecho un trabajo bien", dijo.

Destacó el trabajo organizativo de su localidad, "esperemos que no se de de nuevo, cada una de las familias, va buscando sus hogares, de hacer lo posible para que sientan bien, ya vinieron los paquetes para las familias y estamos haciendo todo lo posible", manifestó Gladys.

Respuesta inmediata

En Ochomogo se evacuaron a 115 familias, aproximadamente unas 300 personas, a todas ellas se les garantizó la alimentación, colchonetas, asistencia médica y psicológica.

Gladys seguirá pendiente del comportamiento del clima y si se presenta una nueva eventualidad, responder con eficacia.