Tercer informe EPN: Situación de puertos afectados por huracán Eta

Actualmente en Puerto Cabezas están trabajando dos cuadrillas en la rehabilitación del muelle. Una cuadrilla trabajando en la limpieza de las oficinas y reparación de techos para rehabilitar la operatividad hasta al muelle de cabotaje y poder brindar atención al barco IV MARIAS que trae el búnker para la planta generadora de energía vía turbinas y pipas debido a que la toma de combustible quedó destruida, esto con el objetivo de asegurar la energía a la comunidad de Bilwi y barcos pesqueros.

Se está movilizando de Managua un equipo del área de ingeniería y mantenimiento para valorar los daños y proceder a la reactivación del muelle que fue muy afectado.

Puerto Arlen Siu

Sin incidencias que reportar. Se están desarrollando las operaciones durante el día; (inspecciones de carga de importación, despacho de contenedores, entre otros).

Puerto El Bluff

Se encuentra en condiciones normales.

Puerto Corinto

Operando normalmente. Tenemos tres barcos atracados:

Muelle No. 2: Barco FALMOUTH BAY, Descargando 18,097.6 toneladas de maíz de importación, este buque está parado por lluvia desde el día 03/11, 05:40 Hrs. actualmente sigue sin la descarga.

Muelle No. 3: Barco M CONFIDANTE, Descargando Maíz, trigo y soya de importación, este Buque está parado por lluvia desde el día 03/11, 05:35 Hrs, actualmente se mantiene sin la descarga.

Muelle No. 4: Barco DANAE C de contenedores, Este buque finalizó sus operaciones el día 04/11, 06:15 Hrs, no desatraca debido a vientos con ráfagas de más de 40 nudos y oleajes canal exterior.

En la estación piloto está el buque SEALAND GUAYAQUIL, el que está esperando entrar para descargar y cargar contenedores. Arribó a la estación piloto 03 de Noviembre a las 09:40 horas.

Puerto San Juan del Sur

La marea de fondo como consecuencia del huracán ha ocasionado sedimentación en los muelles flotantes (poca profundidad)

Puerto Regional Lacustre

Sin incidencias. Debido al aumento de la velocidad de los vientos, la Fuerza Naval suspendió los zarpes en la ruta lacustre Puerto San Jorge – Isla de Ometepe.

Todas las Administraciones Portuarias en coordinación permanente con COMUPRED para la atención de cualquier Emergencia.